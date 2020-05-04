Экономика

09:57 04.05.2020

Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое, в выигрыше премиум-бренды

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Карантинный апрель обвалил украинский авторынок почти вдвое, в выигрыше премиум-бренды

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в апреле 2020 года сократились почти вдвое по сравнению с апрелем 2019 года – до 3,7 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

В то же время, отмечается в сообщении, это не стало "антирекордом" – четыре или пять лет назад отмечались месяцы с более "печальными результатами.

"Укравтопром" констатирует, что несмотря на резкое падение регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA (как и в апреле-2019). При этом регистрации сократились на 31% к апрелю-2019 – до 771 ед., Toyota сохранила вторую позицию, несмотря на 56%-ное падение (до 428 ед.), а регистрации KIA сократились на 59% - до 259 ед. А самым продаваемым автомобилем месяца стал Renault Duster (278 ед.).

Апрельский авторынок не обошелся без сюрпризов – на четвертое место в рейтинге поднялся BMW с падением регистраций на 11% - до 184 ед., который в апреле-2019 занимал 9-ю строчку рейтинга и 13-ю в марте-2020. Пятой стала Skoda, регистрации которых обвалились на 67% - до 180 ед.

Еще один премиум-бренд - Mercedes-Benz один из немногих продемонстрировал прирост продаж (на 16%, до 177 ед.), что позволило ему показать шестой результат в рейтинге против 14-го в апреле прошлого года и 11-го в марте текущего.

Далее в ТОП-10 расположились Mazda - 173 ед. (-15%); Nissan – 133 ед. (-69%); Peugeot – 131 ед. (-33%); Hyundai – 121 шт. (-68%).

Самым продаваемым автомобилем месяца стал Renault Duster, 278 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

По данным ассоциации, в целом за январь-апрель на украинском рынке зарегистрировано 23,9 тыс. новых легковых автомобилей - на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, по данным Auto-Consulting, продажи новых легковых авто за четыре месяца сократились на 6% - до 23,805 тыс. ед., а апрельские продажи упали на 48% к апрелю-2019 и на 42% к марту текущего года - до 3,604 тыс. ед.

"С одной стороны, спад был ожидаемым, но его величина стала не столь шокирующей, как в других странах ЕС, где продажи авто обвалились на 80-90%", - констатируют эксперты.

Они также отмечают, что premium-бренды неплохо перенесли карантин и в апреле у многих был спад продаж, но значительно меньше, чем у более доступных автомобильных марок. Этот тренд прослеживается как среди немецкой Тройки, так и среди Land Rover, Porsche и Volvo.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Укравтопрома", в 2018 году рынок новых легковых авто под давлением импорта подержанных не смог превысить 2017 год – первичные регистрации сократились на 0,6% до 81,8 тыс. ед. Однако на текущий год первоначальные планы у экспертов были более оптимистичные – не менее 100 тыс. автомобилей.

Теги: #карантин #авторынок
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