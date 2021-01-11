Спрос на подержанные иномарки в Украине в 2020г превысил рынок новых легковых авто в 4,1 раза

Регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в 2020 году составили 353,4 тыс. ед., что в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.), сообщила ассоциация "Укравтопром".

По информации на ее сайте в понедельник, при этом в декабре на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных иномарок из-за рубежа, что на 31% больше, чем за тот же месяц 2019 года.

"Большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось лишь 22 месяца назад", - констатирует ассоциация.

В декабре самой популярной маркой среди ввезенных подержанных авто стала Volkswagen с регистрацией 58,518 тыс. авто, второй результат у Ford (33,811 тыс.), на третьем месте Skoda (28,782 тыс.).

В то же время по итогам 2020 года по сравнению с регистрациями таких авто в 2019 году спрос на них сократился на 21,8%, однако, согласно приведенным ассоциацией данным, в 2019 году в январе-феврале отмечался всплеск регистраций (в частности в феврале-2019 в связи с окончанием срока льготной легализации "евроблях" было зарегистрировано почти 85 тыс. авто), и по итогам 2019 года регистрации подержанных иномарок выросли в 3,3 раза к 2018 году.

В свою очередь, в 2020 году подержанные иномарки в апреле совсем не регистрировались в условиях локдауна, но с мая этот рынок стал отвоевывать позиции, и ежемесячно отмечалось превышение прошлогодних регистраций.

Как сообщалось, в 2019 году за счет предоставленных законодательных преференций первичные регистрации импортированных б/у авто выросли в 3,3 раза к 2018 году - до 400,597 тыс. ед., тогда как рынок новых легковушек сократился на 0,6% - до 81,8 тыс.