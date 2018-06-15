Крупнейший дилерский центр Renault открылся в Киеве

Официальный дилер Renault в Киеве "Актив Моторс" открыл модернизированный концептуальный дилерский центр новой концепции дизайна Renault Store в Голосеевском районе столицы, который стал крупнейшим по площади в Украине, сообщает пресс-служба "Рено Украина".

Дилерский центр "Актив Моторс" – первый Renault Store в Киеве и третий в Украине (после Полтавы и Львова), выполненный в концепции нового дизайна.

Концепция Renault Store предполагает четкое обозначение зон продажи, сервиса, аксессуаров, экспозиции гаммы автомобилей, финансовых услуг.

Модернизация центра длилась полгода, его площадь - 3,675 тыс. кв. м. Шоурум площадью 850 кв. м позволяет разместить 15 автомобилей. Сервисная станция - площадью 2 тыс. кв. м., при этом на участке техобслуживания и ремонта находится 19 рабочих постов, на участке восстановления – 14. Пропускная способность сервиса – 64 авто в день, мойки – 60 авто.

Пресс-служба также отмечает, что два поста интерактивного приема позволяют избежать недоразумений, возникающих при сервисном обслуживании на обычных станциях.

"Актив Моторс" входит в основанную в 2007 году группу "Актив", деятельность которой с 2009 года сосредоточена на стратегическом сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

ЧАО "Рено Украина", 100%-ная "дочка" французской Renault, зарегистрирована в 2005 году. Ее сеть насчитывает 30 дилеров.

По данным годового отчета компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2017 году ее чистый доход и вырос на 45,5% к 2016 году - до 4 млрд 265,5 млн грн, чистая прибыль сократилась до 11,26 млн грн со 107,32 млн грн годом ранее.

Продажи бренда в Украине третий год лидируют на рынке легковых и легких коммерческих авто, что в компании связывают с широким модельным рядом, конкурентными ценами, собственной программой кредитования Renault Финанс и квалифицированной дилерской сетью.

Группа Renault производит автомобили с 1898 года. На сегодня объединяет несколько марок (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine і LADA). В 2017 году компания продала почти 3,76 млн автомобилей в 134 странах. Группа имеет 36 производственных площадок, 12,7 тыс. точек продаж и 180 тыс. сотрудников