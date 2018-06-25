Экономика

15:29 25.06.2018

Группа PSA начнет дистрибуцию Opel в Украине с 2019г

2 мин читать
Группа PSA начнет дистрибуцию Opel в Украине с 2019г

Централизованное операционное управление продажами и сервисным обслуживанием автомобилей Opel в Украине с 1 января 2019 года будет передано официальному импортеру группы PSA в Украине – ООО "Пежо Ситроен Украина".

Согласно пресс-релизу компании-импортера в понедельник, Украина станет первым рынком в Восточной Европе, где Opel развернет деятельность "под крылом" PSA.

В компании отмечают, что после приобретения бренда Opel в 2017 году, группа PSA начала внедрение новой стратегии по развитию марки на европейском и мировом рынках. Новый этап развития Opel в Украине соответствует стратегическому плану "PACE!", который позволит восстановить финансовую основу бренда, улучшить показатели конкурентоспособности и ускорить рост компании Opel.

"У автомобильного рынка Украины сохраняется высокий потенциал для дальнейшего роста, что делает его хорошей площадкой для нового этапа развития бренда Opel. Благодаря новым конкурентоспособным продуктам, предложениям в послепродажном обслуживании и грамотно выстроенной дилерской сети мы намерены не только сохранить существующих клиентов бренда, но и завоевать новых", - цитирует пресс-служба генерального директора "Пежо Ситроен Украина" Виктора Кордилевского.

Как сообщалось, с 2003 года официальной дистрибуцией Opel в Украине занималась компания "Дженерал Авто Груп", входящая в состав корпорации "УкрАВТО".

Группа PSA на сегодня объединяет в портфеле бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой Free2Move.

PSA в 2017 году увеличила чистую прибыль на 11,5% - до EUR,929 млрд против EUR1,730 млрд в 2016 году. Выручка выросла на 20,7% - до EUR65,21 млрд.

В Украине PSA планирует в 2018 году увеличить долю на рынке новых легковых и коммерческих автомобилей до 6,2% рынка против 4,63% по итогам 2017 года, в том числе 3,75%, как ожидается, составит доля марки Peugeot, 2,45% - Citroёn (в 2017-м соответственно 2,75% и 1,88% с приростом к 2016 году на 0,43 п.п. и 0,28 п.п.).

Теги: #opel #импорт #продажи
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт машин из ЕС по ставке 20%

Египет и Индонезия станут крупнейшими в мире импортерами пшеницы в 2018/2019МГ

Украина за 4 мес. импортировала 2,16 млрд куб. м газа на $613 млн - Госстат

На ТЭС и ТЭЦ Украины за 5 мес. отгружено 2,8 млн тонн импортированного угля

Украинские предприятия в мае импортировали газ по средней цене $260 тыс./куб. м – МЭРТ

Узбекистан в мае импортировал более 70% украинского сахара

Украина за 5 мес. нарастила импорт меди на 5,2%, экспорт более чем наполовину

Украина за 5 мес. увеличила импорт сыра на 30,5%, незначительно сократила экспорт

Украина за 5 мес. увеличила импорт нефти на 36,8%

Депутаты инициируют продление льготных акцизов для импортных б/у авто еще на 2 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

Штраф в 1 млрд евро, который заплатил Volkswagen, пойдет на интернет и больницы в ФРГ

"Укроборонпром" сменил директора "Спецтехноэкспорта"

"Укрэнерго" за 5 мес. снизило передачу электроэнергии на 4,8%

"Нова Пошта" решила прекратить работу с почтоматами "ПриватБанка" и расширить собственную сеть почтоматов

Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин

ЧАЭС объявила тендер по отбору подрядчика для демонтажа нестабильных конструкций "Укрытия" за 4,3 млрд грн

"Нафтогаз" увеличил предложение по закупке газа у частных добытчиков до 7,6 тыс. грн за 1 тыс. куб.м.

Количество нарушений таможенных правил за 5 мес.-2018 возросло на 70% - ГФС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА