Группа PSA начнет дистрибуцию Opel в Украине с 2019г

Централизованное операционное управление продажами и сервисным обслуживанием автомобилей Opel в Украине с 1 января 2019 года будет передано официальному импортеру группы PSA в Украине – ООО "Пежо Ситроен Украина".

Согласно пресс-релизу компании-импортера в понедельник, Украина станет первым рынком в Восточной Европе, где Opel развернет деятельность "под крылом" PSA.

В компании отмечают, что после приобретения бренда Opel в 2017 году, группа PSA начала внедрение новой стратегии по развитию марки на европейском и мировом рынках. Новый этап развития Opel в Украине соответствует стратегическому плану "PACE!", который позволит восстановить финансовую основу бренда, улучшить показатели конкурентоспособности и ускорить рост компании Opel.

"У автомобильного рынка Украины сохраняется высокий потенциал для дальнейшего роста, что делает его хорошей площадкой для нового этапа развития бренда Opel. Благодаря новым конкурентоспособным продуктам, предложениям в послепродажном обслуживании и грамотно выстроенной дилерской сети мы намерены не только сохранить существующих клиентов бренда, но и завоевать новых", - цитирует пресс-служба генерального директора "Пежо Ситроен Украина" Виктора Кордилевского.

Как сообщалось, с 2003 года официальной дистрибуцией Opel в Украине занималась компания "Дженерал Авто Груп", входящая в состав корпорации "УкрАВТО".

Группа PSA на сегодня объединяет в портфеле бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой Free2Move.

PSA в 2017 году увеличила чистую прибыль на 11,5% - до EUR,929 млрд против EUR1,730 млрд в 2016 году. Выручка выросла на 20,7% - до EUR65,21 млрд.

В Украине PSA планирует в 2018 году увеличить долю на рынке новых легковых и коммерческих автомобилей до 6,2% рынка против 4,63% по итогам 2017 года, в том числе 3,75%, как ожидается, составит доля марки Peugeot, 2,45% - Citroёn (в 2017-м соответственно 2,75% и 1,88% с приростом к 2016 году на 0,43 п.п. и 0,28 п.п.).