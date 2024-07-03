Відповідальність за майбутнє та зміна свідомості сприятимуть зростанню попиту на медстрахування - директор департаменту СК "ІНГО" Майстренко

Інтерв'ю з директором з особистого страхування АТ “СК "ІНГО" Сергієм Майстренком

Текст: Лідія Гришан

- Ринок медичного страхування, наскільки він змінився під час війни?

- На початку повномасштабної війни, тобто у 2022 році, ситуація була дуже схожа на стан ринку на початку пандемії. У тому сенсі, що багато у чому була невизначеність, зокрема, було, незрозуміло, чи будуть готові клієнти, неважливо це фізичні чи юридичні особи, зберігати поліси чи вони їх анулюватимуть. Були операційні складнощі, скоротилась кількість звернень тощо. Тоді для утримання клієнтів ми прийняли рішення діяти за схемою, яку застосовували під час пандемії ковіду. Тобто давати відстрочку платежів, надавати їх у розстрочку, встановлювали ціни без урахування інфляції, яка вже у 2022 році починала зростати.

Ми повинні були оперативно реагувати на ситуацію, що склалася. Вирішили включити в усі програми страхування безкоштовну телемедицину, надавши тим самим можливість тим, хто виїхав за межі України, звертатись за медичною допомогою дистанційно шляхом отримання консультацій фахівців. Це була перша зміна. Друге, так само, як під час ковіду, вирішили покривати витрати тільки тепер не на лікування, а за військовими ризиками.

Плюс були проблеми з документообігом, наприклад, при подачі фізособами документів на отримання відшкодування. Тут було ухвалено рішення, і не тільки у нас, а в багатьох компаніях, приймати документи без обмежень щодо цифрових копій, для того, щоб спростити їхню обробку.

Така, можна сказати, миттєва реакція на події, що відбувалися, дозволила зберегти належний сервіс для клієнтів та утримати ринок. За результатами 2022 року ринок показав негативну динаміку "мінус" 24% і складав 4,8 мільярда гривень. І оскільки ціни у 2022 році не зростали на медичне страхування, можна сказати, що це є натуральний обсяг ринку.



- А яким був 2023 рік і яка ситуація зараз?

- Якщо говорити про 2023 рік, то ринку вдалось зрости на 18% до попереднього року. Тобто, він не досяг довоєнного рівня, але зберіг стабільність. Хоча, якщо говорити про зростання, то воно в основному було досягнуто завдяки поступовому підвищенню цін на страхові продукти. А якщо говорити про кількість застрахованих, то вона не змінилась. Тому можна сказати, що ринок мало змінився.

Був ще цікавий момент. Ми думали, що оскільки велика частина застрахованих по ДМС виїхала за кордон, то для нас вони будуть втрачені як клієнти. Спершу частково так і відбувалось: почалися анулювання договорів страхування. Згодом виявилось, що купити медичний страховий поліс за кордоном з такою ж вартістю, як у нас, неможливо. Також для багатьох неможливо отримати доступну медичну допомогу. Тоді поліси припинили анулювати, навіть почали відновлювати програми страхування, приїжджати до України та лікуватись.

Не знаю, як щодо інших компаній, але можу сказати, що ми під час війни багато займались операційним середовищем та клієнтськими сервісами, оскільки розуміли, що в будь-якому випадку буде цінова конкуренція і необхідно підтримувати операційну ефективність на хорошому рівні, контролювати операційні витрати, робити клієнтські послуги швидше.



- Чи змінилися у вас програми ДМС у період війни?

- Вони всі стали містити воєнні ризики для цивільних осіб.



- Що включає страхування від воєнних ризиків у ДМС?

- При включенні в покриття воєнних ризиків для цивільних осіб, що знаходяться на територіях, де не ведуться активні бойові дії, буде покриватися лікування шкоди здоров'ю через війну. Дане покриття включено в усі поліси медичного страхування ІНГО стандартним чином до покриття без доплати. Тобто це стандартне покриття, яке входить до всіх програм страхування з медицини.



- Які продукти ДМС найбільш популярні сьогодні і чи є попит на медичне страхування у фізичних осіб?

- Треба сказати, що війна, з погляду медичного страхування, практично не внесла істотних коректив у попит на продукти. Частково модифікувалось покриття, додались сервіси, але загалом ті продукти, які були популярні до війни, залишились і зараз. Можна зазначити, що тренди не змінились. Залишилися власні продукти для фізичний осіб, що дають можливість максимально підібрати індивідуальну програму з урахуванням потреб кожного, а також з’явилися нові партнерські продукти. Це спільні програми з клінікою Добробут – "Доброполіс" та нашим дочірнім підприємством "Клінікою "ІНГО"- продукт "Турбота".

І що цікаво, то до війни таких продуктів та систем взаємодії не було. На даний момент така співпраця клінік та страховиків є унікальною на ринку.



- Скільки коштує така страховка та яка частка фізосіб у вашому портфелі за ДМС?

- Вартість програм медичного страхування для фізичних осіб є доступною для широкого кола клієнтів і варіюється від 1 900 грн до 30 000 грн. Нашою метою було зробити доступну програму для громадян України, що дозволить отримати захист в кращих медичних закладах України. Пропонуючи такі доступні продукти, ми не тільки розвиваємо попит на страхування, а й створюємо його.

Якщо говорити про співвідношення корпоративних та роздрібних клієнтів, то у нашому портфелі ДМС частка фізосіб становить 5%. Існує думка, що основна причина – це обмежена фінансова можливість населення. Однак якщо взяти, наприклад, партнерський продукт вартістю 4 тисячі гривень і розділити на кількість днів, то це буде менше вартості чашки кави. При цьому ліміт на лікування за ним становить 250 тисяч гривень.

Те саме стосується і корпоративних продуктів. Навіть незважаючи на те, що поліси подорожчали через частоту страхових подій, інфляцію тощо, вони все одно доступні для підприємств. Фонд оплати праці не конкурує з вартістю страхування, це окрема пільга, яка, зокрема, допомагає утримати працівників у період дефіциту кадрів.



- Страхування життя та здоров’я пропонують ризикові компанії та компанії зі страхування життя, чим воно відрізняється?

- Компанія зі страхування життя можуть випускати два типи продуктів. Перший тип- це продукти накопичувального страхування, в яких є елемент ризику у разі смерті, інвалідності. Це продукти інвестиційні. По суті, ризикового елемента в цих полісах менше, переважно це накопичення. Другий тип - це ризикові продукти, аналогічні тим, що випускають компанії нон-лайф.

При цьому нон-лайф компанії можуть пропонувати тільки ризикові продукти, окрім накопичувального страхування.



- А яка частка ризикових продуктів у компанії зі страхування життя?

- За інформацією, якою я маю, ризикових продуктів у них значно більше, десь у межах 80%. Весь ринок ризикових медичних продуктів у нон-лайф та лайф-компаніях у 2023 році становив 2,4 мільярда гривень. З яких 1 мільярд гривень зібрали компанії зі страхування життя, 1,4 мільярда - страховики нон-лайф. Тобто різниця невелика.



- Тоді чи є сенс одному акціонеру мати дві страхові компанії лайф і нон-лайф з урахуванням вимог до їх діяльності, що збільшились за новим законом "Про страхування"?

- Ризикові продукти такого типу, який ми зараз обговорюємо, ми почали випускати в СК "ІНГО" ще на початку 2000 року. Протягом наступних 10 років досить багато нон-лайф страховиків створювали свої дочірні лайфові компанії, що займались накопичувальним страхуванням і ризиковим страхуванням від нещасних випадків. Певним чином відбувся перерозподіл портфелів між компаніями в групах. Враховуючи нестабільну ситуацію в країні, попит на накопичувальні програми почав падати і деякі компанії поступово повернули ризикові портфелі в нон-лайф, а лайфові дочірні підприємства закрили.

Тому скажемо так, якщо нас, чи будь-кого цікавлять ризикові продукти, тоді очевидно, що немає необхідності мати окрему компанію зі страхування життя з окремим капіталом, операційною системою та інше. Краще сконцентруватися на одному напрямку. Тим більше, що зараз існує механізм цивілізованого виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Це стандартний план, який узгоджується з Національним банком та враховує інтереси клієнтів компанії.



- Можете дати прогноз як розвиватиметься особисте страхування, зокрема, ДМС?

- Щодо майбутнього, то зараз в Україні з одного боку проникнення медичного страхування низьке, при цьому фінансові продукти є досить доступними. Для мене особисто та компанії "ІНГО" вкрай важливо поширювати культуру медичного страхування, пропонувати доступні продукти, щоб кожен громадянин мав змогу забезпечити себе і свою родину страховим захистом, що дозволить покрити витрати на дороговартісне лікування.

Я вважаю, що в найближчому майбутньому ми будемо бачити поступове зростання попиту на медичне страхування, а страхові компанії будуть максимально вкладати ресурси в покращення продуктів і сервісів для клієнтів. Важливу роль в розвитку медичного страхування також буде відігравати інформування населення про наявність і переваги такого фінансового продукту. Необхідно розуміти що ти купуєш і як цим можна скористатися. Якщо говорити про корпоративний сектор, то для багатьох компаній наявність полісу особистого страхування у працівників є обов’язковим додатковим благом, що включено в стандартний пакет бенефітів.



- Тоді трохи про умови страхування, до якого віку ви страхуєте?

- Якщо говорити про наші продукти, то ми страхуємо по ДМС як дітей, так і дорослих від народження до 65 років. При прийнятті на страхування ми не вимагаємо проходити медичний огляд осіб старше 60 років можемо попросити заповнити декларацію про стан здоров’я для індивідуальної оцінки ризику.



- З ринку зараз йдуть страхові компанії, які, зокрема, спеціалізувалися на ДМС. Вам не пропонували забрати їхній портфель?

- Наразі портфелі стихійним чином розподіляються серед страховиків, тобто діють ринкові механізми. Можу сказати, що швидше за все операторів на ринку стане менше, тому що медичне страхування - це досить операційно складний і низько маржинальний бізнес. Насправді, для того, щоб цей бізнес підтримувати, потрібні висококваліфіковані спеціалісти, широка мережа медичних закладів партнерів, сучасні ІТ-рішення, що потребують постійного розвитку і вдосконалення.

Навіть зараз, якщо подивитися підсумки 2023 року, то на топ-10 страховиків України припадає 73% зібраних платежів з ДМС, на топ-5 – 52%. Дані за перший квартал поточного року ще більш вражають на топ-10, вже припадає 82%, і частка топ-5 - 58%. Тобто, спостерігається явна тенденція до консолідації ринку. Маленькі та середні оператори такої конкуренції не витримують і залишають ринок. Я думаю, що через рік концентрація буде виражена ще яскравіше.