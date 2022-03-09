Логістика лікарських засобів опрацьовується – перший заступник міністра охорони здоров'я Комарида

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про поточні проблеми в роботі аптечних мереж та забезпечення України ліками

Текст: Анна Левченко

- Як ви оцінюєте роботу аптечної мережі в умовах війни?

- Проблема роботи аптечної мережі, в першу чергу, полягає в тому, що багато співробітників аптек, - а це переважно жінки, - або покинули країну, або переїхали зі східних регіонів на західну Україну. В перші дні війни ми часто стикалися з ситуаціями, коли працівники аптек не виходили на роботу, їхали з міст навіть з ключами від аптеки, й тоді власникам доводилося відкривати двері аптек за допомогою Нацполіції. Але ми максимально оперативно почали вживати відповідні заходи, щоб аптечні мережі та аптеки запрацювали.

Другою проблемою аптечної мережі стали проблеми з логістикою, зокрема перевезенням працівників, коли частково позакривався громадський транспорт. Також виникли проблеми з доставкою товарів через заборону пересуватися вночі, коли діє комендантська година. Через призупинення нічної доставки фактично унеможливилося перевезення від складу до складу. Цю логістику довелося перебудовувати в оперативному порядку.

- Чи розвозяться ліки вночі зараз?

- Наразі комендантська година вночі діє фактично по всій країні. До того ж, якщо говорити про Київ, проблему становить логістика між лівим та правим берегом. Для вирішення цієї проблеми ми сьогодні отримали перші 10 спецперепусток, які дозволять розвозити ліки вночі. Це було не так просто зробити.

- Як розподілили ці спецперепустки?

- Їх зараз отримали два найбільші дистрибʼютори і найбільші аптечні мережі. Це по Києву, в інших регіонах проблема не така гостра. Щодо регіонів ми працюємо разом з Держлікслужбою, котра визначила в кожному регіоні відповідального працівника, який сприяє оперативному вирішенню питань логістики.

Ми на постійному зв’язку з дистриб’юторами й аптеками. Намагаємося, щоб формувалися максимально згруповані замовлення, тобто аби вони складалися не з упаковок, а з ящиків, щоб в замовленні були найважливіші ліки, яких постійно потребують люди - це й антибіотики, і жарознижувальні, і ліки для шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. Ми намагаємося налагодити поставки так, щоб аптеки ці препарати постійно замовляли, адже в людей почалася паніка й вони почали скуповувати все.

- Тож в Україні вистачає ліків?

- Ліки в країні є. На складах в Україні дуже багато ліків, на митно-ліцензійних складах є ліки. Держлікслужба вже почала видавати висновки щодо ліків, які знаходяться на митно-ліцензійних складах, тож вони скоро надійдуть в аптечну мережу.

Безпосередньо імпорту ліків за час війни ще не було, але запасів, як запевняють фармкомпанії - члени ЄБА та Американської торгівельної палати, достатньо. Того, що на складах дистриб’юторів, або на митно-ліцензійних складах, вистачить на 45-60 днів без нового завозу.

- Як ви оцінюєте роботу дистриб’юторів?

- Дистриб’ютори стикнулися з тими ж труднощами, що й аптеки. У них теж виїхало багато людей, які працювали на складах, багатьох людей мобілізовано, є проблема з водіями - ми допомагаємо їм шукати водіїв, які готові везти вантажі. Дистриб’юторам довелося повністю перебудувати логістику. В великих містах аптеки зараз самі забирають товар там, де можуть. Наразі дуже важливо, що вдалося вирішити питання зі спецперепустками, бо це значно полегшить логістику.

Хочу сказати про ще одне, що зробив МОЗ для вирішення питання аптек: міністерство своїм наказом дозволило працювати в аптеках студентам всіх медичних спеціальностей як вишів, так і закладів фахової передвищої освіти. Ми виходитимемо з комунікацією до ейчарів з контактами конкретних людей, яких будуть запрошувати на роботу і швидко навчати. Логіка така, щоби в аптеці працювало хоча б два первостольники, один з яких буде з досвідом і навчатиме іншого. Так аптеки будуть забезпечені кадрами.

- Наскільки забезпечений рівномірний розподіл працюючих аптек, щоб не було так, що в одному районі всі аптеки працюють, а в іншому жодна?

- Це регулює ринок, ми не можемо визначити щільність населення, яке проживає на тій чи іншій території. Але ми на щоденному зв'язку з аптечниками й просимо максимально охоплювати населення доступом до аптек. Аптечники самі бачать, де є нестача, домовляються з теробороною про охорону, забезпечують таке розміщення, щоб людям було ближче йти до аптеки.

- Які проблеми з ліками існують в регіонах? Зокрема, чи спостерігається дефіцит ліків в аптеках на заході, куди приїхало дуже багато людей?

- Спочатку, коли почали активно закуповувати ліки для тероборони, виник дефіцит ліків для аптечок, перев’язувальних матеріалів. Але поступово запаси поповнили, склади на західній Україні працюють на повну потужність, багато ліків переміщується зі сходу на захід. Ми постійно моніторимо ситуацію зокрема в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях - там більшість аптек працює. Звісно, може виникати певний дефіцит, але ми на постійному контакті с Держлікслужбою, дистриб’юторами й аптеками, щоби ліки привозили.

- Ви сказали, з початку війни ще не було поставок з-за кордону, але рано чи пізно такі поставки мають відбутися. Чи обумовлюються механізми, за якими можна буде постачати ліки, зокрема без авіаперевезень і без поставок морем?

- Насамперед хочу наголосити, що поставок не було не тому, що компанії відмовилися постачати, а через те, що у зв’язку з введенням воєнного стану іноземні компанії мали виконати свої внутрішні процедури, зокрема вони переходили на віддалену роботу, тож призупинили діяльність лише на перший тиждень. Але зараз вони почали відновлювати діяльність, почали розмитнювати товар. Після того, як товар буде розмитнений, він почне надходити на склади дистриб’юторів і поставки поновляться. ЄБА та Американська торгівельна палата запевнили нас, що компанії, які є їх членами, залишаються працювати в Україні. Вони наразі багато ліків і аптечного, і госпітального сегменту передають безкоштовно, але комерційні поставки поновляться і компанії знову возитимуть ліки. Логістика пропрацьовується, два найбільших дистрибьютори "Оптима Фарм" та БаДМ готові возити. Я не думаю, що хтось перестане постачати важливі для здоров’я імпортні ліки. Але якщо йдеться про ліки, в яких є українська заміна, то впевнений, що наші фармпідприємства зможуть їх випускати.

- Вітчизняні виробники кажуть, що дещо переглядають номенклатуру з огляду на логістику сировини та військові потреби. Чи вистачить українській фармі сировини?

- Ми спілкувалися з вітчизняними фармкомпаніями, і хочу підкреслити, що в них це питання на контролі. Зокрема, є хаби на території Польщі, які приймають сировину, ву наших фармвиробників є контакти цих хабів, є відпрацьовані маршрути. Сировина надходитиме.

- Яка ситуація з державними і бюджетними закупівлям? Є перебої, дефіцити?

- Немає. Ми максимально спростили процедури закупівлі й розширили можливості. Зокрема, зараз "Укрзалізниця" закуповує ліки на замовлення військово-цивільних адміністрацій для закладів охорони здоров’я областей. Ліки закуповують у виробника, доставляють до області, а далі розподіл і розвезення відбувається в межах регіону.

- Чому виникла потреба залучати "Укрзалізницю" і чому цим не займається ДП "Медичні закупівлі України"?

- Це рішення було прийняте на рівні уряду, щоби спростити логістику в умовах, коли доставка автомобільним транспортом ускладнена.

МЗУ закуповує ліки за централізованими програмами МОЗу і для закладів охорони здоров’я, а "Укрзалізниця" буде закупівельником на час війни. До того ж заклади охорони здоров’я можуть зараз самостійно закуповувати за прямими контрактами.

- Коли починалася пандемія COVID-19 і локдауни, люди скуповували в аптеках антибіотики, противірусні, формували запаси, що спочатку викликало дефіцит, а потім відсутність попиту. Чи закуповують зараз певні групи препаратів про запас?

- Звичайно. Почали закуповувати інсуліни на кілька місяців, серцево-судинні препарати, інші ліки. Це ажіотаж, але ми намагаємося постачати ліки в аптеки без перебоїв, щоби люди бачили, що ліки є, і що немає необхідності робити кількамісячні запаси.

Хочу підкреслити, що всі проблемні питання ми знаємо, бачимо і вирішуємо. Можете запитати будь-кого з фармвиробників чи дистриб’юторів про наявність і запаси ліків, і вони вам скажуть, що все н