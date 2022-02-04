Дитяча онкологія та пацієнти з важкими супутніми патологіями досі є прерогативою державних клінік – головний лікар НІР

Головний лікар Національного інституту раку (НІР) Андрій Безносенко напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком розповів агентству "Інтерфакс-Україна" про зміни в онкологічній допомозі в Україні

Автор: Анна Левченко

- Як загалом змінилась ситуація з онкодопомогою з початком реформи та з початком пандемії COVID-19? Чи стала медична допомога при онкології доступнішою чи, навпаки, доступ обмежений?

- В Україні пандемія ковіду та карантинні заходи збіглися із другим етапом медичної реформи, коли вся вторинна ланка медичних закладів, в тому числі й онкологічних, перейшла на фінансування через Національну службу здоров’я України. І цей виклик в умовах нової невідомої вірусної інфекції став тестом на спроможність усієї системи охорони здоров’я. Внаслідок нових механізмів фінансування кожен комунальний онкологічний заклад отримав в рази більше коштів на лікування пацієнтів, ніж їм було виділено через субвенції в 2018-2020 рр. НСЗУ контрактує за пакетами медичних гарантій за напрямом "онкологія" не лише монопрофільні онкологічні лікарні, а також багатопрофільні й приватні лікарні, що збільшує доступ пацієнтів до широкої мережі закладів й створює конкуренцію між ними. Вже другий рік поспіль НСЗУ збільшує тарифи по ПМГ "хімієтерапія" та "радіологія", що дає змогу безпосередньо збільшити обсяг забезпечення пацієнтам ліками і медвиробами. За останні пʼять років бюджет закупівель ліків для онкопацієнтів збільшився з 250 млн грн. на рік до 1,6 млрд грн. І це не останні системні зміни, які роблять онкологічну допомогу доступнішою для наших громадян.



- Наскільки держава покриває витрати на лікування онкології? Наскільки пацієнти забезпечуються препаратами, тестами, терапією?

- Фінансування онкологічної допомоги – це комплексні заходи і через НСЗУ, і через ДП "Медзакупівлі", і за державними цільовими проєктами, і коштом місцевих громад. Вдалося забезпечити базовими ліками майже 100% пацієнтів через процедуру централізованих закупівель, але залишаються інноваційні запатентовані засоби, які держава повною мірою забезпечити не може через їх велику вартість. Однак з 2021 року запрацювали "договори керованого доступу", які дають можливість ДП "Медзакупівлі" проводити конфіденційні закупівлі новітніх ліків з великим дисконтом. Вже в цьому році наші пацієнти отримують деякі інноваційні ліки безоплатно, що суттєво знизить фінансове навантаження на пацієнтів та їх родичів.



- Чи стали виявляти рак на більш ранніх стадіях чи, як і раніше, звертаються на запущених стадіях?

- На жаль, в Україні тенденція до виявлення онкологічних захворювань на занедбаних стадіях зберігається, ба більше, через страх перед ковідом наші громадяни в рази зменшили планові профілактичні обстеження та обстеження, коли дійсно щось їх турбує, що призвело до зменшення реєстрації нових випадків на 20% у 2020 році порівняно із 2019 роком. Тобто кожен пʼятий онкологічний пацієнт не звернувся вчасно за допомогою, і тепер ми реєструємо ще більший відсоток ІІІ-ІV стадій, ніж в доковідному періоді. Наслідком цієї ситуації стане збільшення показника смертності в найближчі роки, який і так один з найвищих в країнах Європи.



- Як взаємодіють державна та приватна медицина в сегменті онкології? Які медпослуги не надають приватні онкоклініки й чому? Які напрями, як і раніше, залишаються прерогативою державних клінік?

- Широкої офіційної документальної взаємодії не відбувається, але державні та приватні заклади працюють в одному онкологічному просторі – пацієнти на різних етапах діагностики та лікування можуть отримувати допомогу в закладах незалежно від форми власності; лікарі постійно між собою комунікують на наукових конференціях та майстер-класах. Прикладом ефективної взаємодії є спільна робота лікарів державних і приватних онкозакладів в робочих групах МОЗ України з розробки національних протоколів лікування та державної стратегії боротьби з раком на 2020-2030 рр.

На сьогодні перелік послуг, які надають приватні заклади, практично відповідає переліку державних клінік. Зрозуміло, що сьогодні умови перебування пацієнтів і рівень клієнтського сервісу у приватних закладах вищі, ніж в державних, але це тимчасово.

Дитяча онкологія та пацієнти з важкими супутніми патологіями чи високоризиковані пацієнти в розрізі можливих ускладнень все ще є прерогативою державних клінік.



- Скільки потрібно інвестувати в приватну медичну компанію для того, щоб відкрити напрямок онкології?

- Для мене це складне питання – я працював і працюю в державному інституті. Очевидно, що інвестиції залежать від розміру приватного закладу – буде це консультативний кабінет чи велика лікарня з повним переліком діагностичних і лікувальних можливостей. Але спираючись на досвід стажування в найкращих клініках світу, можна впевнено стверджувати, що верхньою межею інвестицій в приватну лікарню зараз є розмір капіталу інвестора.



- Наскільки онкодопомога доступна в регіонах України?

- Доступність в останні роки збільшилася в регіонах за рахунок зміни механізмів фінансування та їх розмірів. Спостерігається тенденція до вирівнювання якості допомоги між регіонами й наближення до рівня Києва. Ця тенденція зберігатиметься й це є передумовою покращення рівня виживаності наших пацієнтів незалежно від місця їх проживання.