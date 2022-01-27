В питанні ціни технологічного газу ми досі чекаємо на рішення влади – голова Асоціації газового ринку України

Ексклюзивне інтерв'ю голови Асоціації газового ринку України Дениса Сенектутова агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Дмитро Кошовий

-- АМКУ у грудні 2019 року оштрафував операторів ГРМ, які працюють під брендом РГК на 278 млн грн. Причиною стало донарахування у 2018-му році 16-ма облгазами додаткової плати за "температурні коефіцієнти" споживачам, у яких лічильники не приводять обсяги газу до стандартних умов.

Голова відомства Ольга Піщанська в інтерв'ю нашому агентству заявила, що АМКУ відстоюватиме законність свого рішення, хоча Велика палата Верховного Суду нещодавно остаточно відмовила фізособі, яка оскаржувала правомірність нарахування таких "температурних коефіцієнтів". Як ви прокоментуєте таку позицію?

-- Основний аргумент у тезах очільниці АМКУ: не враховувати рішення Великої палати і наполягати на тому, що оператори ГРМ (газорозподільних мереж — ІФ) не нараховували б "температурні коефіцієнти", не маючи монопольного становища. Але монополізм не є новиною. Оператори ГРМ є і були до 2015 року природними монополіями з розподілу (доставки) газу. Відповідно до закону України "Про ринок природного газу", оператори ГРМ відповідають виключно за надійну доставку та комерційний облік споживання у межах кожної газорозподільної системи, тоді як постачальники, відповідно, — за постачання товару.

З точки зору правової позиції, Велика палата Верховного Суду оцінювала більше акти регулятора (НКРЕКП – ІФ), який заборонив приводити об’єми природного газу до стандартних умов у здійсненні комерційних розрахунків. Такими були всі постанови щодо всіх без виключення операторів ГРМ.

В той же час у законі "Про ринок природного газу", у частині комерційного обліку, за який відповідають оператори ГРМ, зазначено, що "постачання природного газу здійснюється за умови комерційного обліку, тобто наявності лічильників. Виключенням є тільки абоненти, що споживають газ за нормами". Дані комерційного вузла обліку можуть бути використані для комерційного розрахунку, тільки якщо забезпечується єдність вимірювання. Приведення до стандартних умов якраз і забезпечує єдність вимірювання. А лічильник, який директивно не приводить газ до стандартних умов, цієї єдності не забезпечує.

Тобто, такі дані не можуть бути використані при розрахунках між оптовим продавцем НАК "Нафтогаз України" та його контрагентами, постачальниками. Тоді питання викликають розрахунки збутових організацій — постачальників, на яких були покладені спеціальні обов’язки (ПСО – ІФ).

Широкий розголос цієї теми, на мою думку, був пов‘язаний з тим, що НАК "Нафтогаз України", ймовірно, мав причетність до широкої піар-компанії проти "температурних коефіцієнтів", розуміючи, що ПСО закінчується і постачальники, які відокремилися від операторів ГРМ, будуть їх основними конкурентами в сегменті рітейлу.

Метою цієї піар-кампанії була дискредитація ПСО-постачальників, які мали лише 2,5% торгівельної націнки. Левова ж частина коштів ішла основному кредитору, яким був сам НАК "Нафтогаз України". Тоді існував алгоритм розщеплення коштів: більша частка коштів, які надходили на рахунки збутових організацій, в тому числі за стандартні умови, автоматично перераховувалась до НАК "Нафтогаз України".

Але Велика палата відкинула твердження, що "температурні коефіцієнти" є подвійним стягненням, яке начебто вже було враховано в тарифах операторів ГРМ.

Просто коли Міненерговугілля (тоді це були його повноваження) затверджувало обсяги виробничо-технологічних витрат (ВТВ) на 2016 рік, ці обсяги не були затверджені, відповідно регулятор їх не враховував, то ж ці обсяги не покривалися тарифом операторів ГРМ з 2016 по 2020 рік включно. Згодом цей факт було підтверджено численними рішеннями суду про скасування заборон регулятора операторам ГРМ приводити обсяги газу до стандартних умов.

Разом з тим, вимоги Кодексу газорозподільних систем та типового договору розподілу природного газу (договір на доставку газу споживачам, затверджений регулятором – ІФ) містили прямі норми, що газ приводиться до стандартних умов для всіх без виключення споживачів, у тому числі побутових. Це як раз і забезпечує принцип єдності вимірювання, про який йдеться у законі.

-- Чи піднімали оператори ГРМ питання щодо необхідності впорядкування розрахунків?

-- Оператори ГРМ постійно на цьому наголошували. Також цим питанням займався Секретаріат Енергетичного співтовариства. У висновках Секретаріату вказувалося, що у ЄС газ приводиться до стандартних умов. При цьому, стандартні умови можуть бути інші. Секретаріат послідовно радив і НКРЕКП, і очільниками держави перейти з 20 на 0 градусів, тоді б це нівелювало питання перерахунку, яке є незрозумілим для споживача.

У результаті, коли змінами до закону регулятору були передані повноваження затверджувати методики визначення ВТВ, регулятор додав коефіцієнти до своєї методики. І, зрозуміло, оскільки обсяги за цими коефіцієнтами до того не були враховані, обсяг газу на ВТВ зріс з 2021 року до 1 млрд 460 млн куб. м, тоді як до цього був 980 млн куб. м. Наприклад, у "Кіровоградгаз", який знаходиться в оперативному управлінні "Нафтогазу", ВТВ були 14-15 млн куб. м, а ось на 2021 рік вони збільшилися до 26 млн куб. м.

І тепер, коли проблему зі стандартними умовами перенесли до тарифів операторів ГРМ, ми не чуємо розмов про борги перед "Нафтогазом" збутових організацій і все таке інше. Тобто проблема створювалась штучно.

-- Повернемося до позиції АМКУ.

-- Я іншої позиції від Комітету не очікував. Зрозуміло, що вони не скасують от так просто свої розпорядження. Хоча, як раз, Велика палата Верховного суду, вирішуючи виключну правову проблему, виносить рішення для однакового правозастосування. Оператори ГРМ діяли виключно в умовах закону – таку оцінку дала Велика палата. Тому, я прогнозую, що суди братимуть до уваги висновки Великої палати Верховного суду, оскільки сама суть — вирішення виключної правової проблеми судом спрямована на формування єдиної правозастосовчої практики.

-- Що робити споживачам з рахунками, які були виставлені до цього рішення Великої палати. Про яку суму боргу йдеться? Напевно ж є ще пеня, інфляційна складова?

-- Мені складно відповісти, оскільки це питання більше до постачальників. Це якщо говорити про заборгованість перед групою "Нафтогаз", що утворилася через фактичну заборону постачальникам виставляти рахунки на обсяги стандартних умов за минулі періоди.

Оператори ГРМ – це про обсяг газу. А про кошти щодо об’єму заборгованості – до постачальників. Тим більше, там ще є питання занижених норм споживання. Усі суми мають бути верифіковані і потрібен аудиторський висновок, який подається до Нацкомісії, яка потім цю суму остаточно затверджує. Механізми прописані у законі від 14 липня минулого року № 1639-IX про врегулювання заборгованості.

-- Боргів між операторами і постачальниками немає?

-- Ні. Постачальники боргують перед своїм кредитором "Нафтогазом". Наскільки я пам’ятаю, НАК на своєму сайті веде облік заборгованості газопостачальних компаній. Наразі там цифра близько 24 млрд грн. Вона включає у себе проблемні питання щодо норм споживання і стандартних умов.

-- Перехід на енергетичні одиниці з кубометрів під час продажу газу якось вирішить цю проблему?

-- Оператори ГРМ з 2017 року надають інформацію у платіжках кожному побутовому споживачу про величину обсягу енергії за трьома одиницями виміру. Тож вони повністю готові до такого переходу. Попри це, з переходом на енергоодиниці залишається питання приведення газу до стандартних умов, бо у формулі перерахунку газ має бути приведеним до стандартних умов.

Головна причина — віднесення до нормованих витрат операторів ГРМ стандартних умов. Це є несправедливим по відношенню до деяких категорій споживачів. Наприклад, якщо у вас лічильник з температурною корекцією, а в мене без неї, то ви у складі тарифу на розподіл, сплачуєте частково за мене. А ще за нас усіх доплачує промисловість.

Повторюсь, в умовах переходу до розрахунків за газ у одиницях енергії необхідно забезпечити єдність вимірювання газу по всьому маршруту транспортування природного газу: від джерела надходження до конфорки. Тобто газ має бути приведений до стандартних умов, до єдиного знаменника. Правила цього переведення в енергоодиниці НКРЕКП має впровадити до 1 травня 2022.

Є також питання про актуальність на сьогодні величини коефіцієнтів. Наразі використовуються коефіцієнти, які були затверджені вісімнадцять років тому, у старій методиці. Звичайно, змінилась середньодобова температура. Наразі є напрацювання провідних науково-технічних установ, Національних університетів з питання затвердження наукової методології для приведення газу до стандартних умов за побутовими лічильниками газу, які враховують реалії сьогодення.

Ще одне надважливе питання — це прийняття Технічного регламенту природного газу і це відповідальність Міністерства енергетики України. Документ напрацьовується щонайменше з весни минулого року. Без прийняття цього документу перехід на розрахунки в одиницях енергії не має сенсу – адже саме Технічний регламент має визначати вимоги до якості (фізико-хімічних показників природного газу що доставляється споживачам). Бо сплачуючи за обсяг енергії, споживач сплачує за його якість, а не за кількість кубічних метрів, які пройшли через лічильник. Також, важливо передбачити у Технічному регламенті вимоги до фізико-хімічних показників замінників природного газу, біометану, біогазу, тощо, адже на це є запит виробників. Ми направляли відповідні пропозиції до профільного міністерства.

-- Перейдемо до іншої проблеми – вартість газу для ВТВ.

-- У межах затверджених тарифів операторів ГРМ на 2022 рік, виходячи із вартості газу, врахованої в тарифі, оператори ГРМ не зможуть купити його на ринку. Рішення регулятора про ціну газу для ВТВ для операторів ГРМ приймалося з поправкою на те, що буде якийсь механізм регульованої ціни. Але він не реалізований, а внаслідок попередньо прийнятих актів, інформаційна платформа Оператора ГТС відносить обсяги ВТВ операторів ГРМ на постачальника "останньої надії".

Я не вважаю, що оператори ГРМ є споживачами природного газу у питанні покриття газу на ВТВ. Повертаючись до закону "Про ринок природного газу" — газ постачається за умови його комерційного обліку, ВТВ до комерційного обліку не належить.

-- Як забезпечуються потреби операторів ГРМ зараз?

-- Регулятор відмовився враховувати ринкову вартість технологічного газу в тарифі на розподіл. За логікою ринку оператори ГРМ могли користуватися врегулюванням небалансів за встановленими маржинальними цінами. Вони зазвичай навіть вищі за ринкову ціну газу. На цей час НАК "Нафтогаз України" не виконав постанову Кабміну №1011 від 27 вересня 2021 року та не забезпечив на 2021 рік операторів ГРМ природним газом для ВТВ за ціною, врахованою у тарифах на 2021 рік. У свою чергу НКРЕКП, щоб перекласти проблему врегулювання негативних небалансів з ОГТСУ, прийняла постанову №1909, якою визначила операторів ГРМ споживачами, після чого їх примусово зареєстрували за ПОН.

Свого часу ТОВ ГК "Нафтогаз України" виграло конкурс на ПОН з формульною ціною, яка містила 2-3 місячний лаг. Ціна ПОН була нижче ринку, бо група "Нафтогаз" поставила собі, так би мовити, амбітну мету швидкого нарощування клієнтської бази в сегменті постачання природного газу побутовим споживачам. Завдяки регуляторній базі це виходило робити цілими областями. Але формула була прив’язана до хабу NCG, який ліквідували. І власне з жовтня 2021 року ціна ПОН мала бути "заморожена" на рівні 16,56 грн – це остання його ціна.

Перед прийняттям постанови 1909 про примусову реєстрацію операторів ГРМ за ПОН Кабмін приймає дуже цікаве рішення. Він в порядок конкурсу ПОН (а це нормативно-правовий акт) вносить зміни, що ПОН погоджується на те, що побутовим споживачам газ буде поставлятись по 7,96 грн за кубометр, бюджетним організаціям — по 16,8 грн, а всім іншим прописали формулу словацького реверсу +20%, хоча ПОН виграв конкурс з маржею 0%. Всі інші — це ті, хто визначений у Кодексі ГТС: це ТКЕ і оператори ГРМ. Інакше до ПОН не можна потрапити, наприклад, промисловий споживач до ПОН ніяк не може потрапити, бо так побудована конструкція підзаконних актів.

І зараз що по факту відбувається? ПОН обсяги газу для поставки не купує. Про це свідчить лист Оператора ГТС, який був опублікований у ЗМІ. ПОН балансується, а потім "словацька формула" дає йому можливість накинути +10% і сформувати кредиторську заборгованість, яка ніколи не буде покрита операторами ГРМ. Знову ж таки, ніякого словацького реверсу з листопада 2021, коли набули чинності всі ці зміни по факту немає.

-- Яка це зараз ціна виходить?

-- Станом на вчора (розмова відбувалась 14 січня – ІФ) 43 грн за кубометр, а в грудні і 80 в окремі доби. Це абсолютний рекорд та абсурд.

-- А в тариф закладено?

-- 7,42 грн за кубометр.

-- Про який обсяг газу йде мова?

-- У IV-му кварталі ми оцінюємо ВТВ близько 110 млн куб м на всіх операторів ГРМ на місяць. У січні 2022 наші оцінки — це 120-140 млн куб. м, динаміка викликана як раз тим, що до тарифів операторів ГРМ віднесено обсяги від неприведення газу до стандартних умов, а ця величина є динамічною, більше споживання (зниження температури – ІФ) побутовими споживачами – більші ці так звані "втрати".

-- Оператори подавали НКРЕКП пропозицію збільшити тариф на цю різницю?

-- Якщо переглянути запис засідання Комісії, то вони виходили з того, що зараз буде розв’язано питання щодо забезпечення операторів ГРМ газом для покриття ВТВ по 7,42 грн з боку або НАК, або Оператора ГТС.

-- Але ж коли приймалося рішення про примусову реєстрацію операторів ГРМ за ПОН, то мали б відповідно збільшити тариф під ціну ПОН? Чому цього не зроблено?

-- Це очевидно. Якщо ВТВ в середньому займає 30% тарифної виручки, то за ціни 7,42 грн – це 10 млрд грн, а за ціни 43 грн – це 58 млрд грн. За таких умов загальна річна тарифна виручка Операторів ГРМ складатиме близько 74,3 млрд грн, тобто втричі більше. Тож, якщо в нас зараз середньозважений тариф на розподіл менше 2 грн за кубометр, то мав би бути — більше п’яти.

-- Як довго така ситуація може тривати? Коли оператори просто не зможуть виконувати свої зобов’язання?

-- Думаю, відповідь лише у фізиці процесу. Це залежить від наявності газу в газотранспортній системі. На мою думку, люди почнуть критично це відчувати, коли в балансуванні системи почнуть застосовувати фізичні заходи з обмеження. Це зниження тиску на виході до ГРМ.

-- А борг перед ПОН, який, напевно, зростає, може стати причиною обмеження поставок?

-- Чесно кажучи, поки не знаю як це оцінювати в юридичній площині.

-- Але ж ПОН має право виставити за нього рахунок?

-- Дивіться. З 1 листопада 2021 року всі ВТВ операторів ГРМ відносяться платформою Оператора ГТС до відборів з газотранспортної системи постачальником "останньої надії". Тобто, ці обсяги оформлюються в односторонньому порядку постачальником "останньої надії".

-- І всі оператори будуть показувати зараз збитки, так? Поки ця ситуація не буде вирішена?

-- Так, звісно. Просто у цієї сумнівної заборгованості немає джерела покриття. І навряд чи з’явиться.

-- Як у вас тут все заплутано…

-- Проблемне питання. З одного боку, зрозуміло, що підвищити тарифи та дати можливість купити газ операторам ГРМ для покриття ВТВ – це непопулярне рішення, хоча закон іншого не передбачає, крім варіантів з покладенням спеціальних обов’язків на суб’єкта ринку природного газу. У поточному варіанті негативні наслідки на Операторі ГТС, а коли зробили автоматичну реєстрацію на ПОН, то ці негативні наслідки просто перенесли на ПОН. Чи виконує ПОН свої обов‘язки? Оператор ГТС пише, що не виконує, що він відбирає газ з ГТС. Тож проблему не "перенесли", тепер виходить так, що газ з ГТС відбирає ПОН, а Оператор ГТС рапортує про те, що ПОН з ним не розраховується. А ПОН потім виставляє рахунок +10% від найвищої ціни, застосованої до нього з боку Оператора ГТС. От як це виглядає.

Тобто, формується безнадійна кредиторська заборгованість. ПОН її відображає як постачання операторам ГРМ, але це не є постачанням. Це суперечить закону. І коли окремі оператори ГРМ подали ПОНу повідомлення про одностороннє розірвання договору (я знаю цікавий кейс по одному оператору), ПОН не зміг виключити зі свого реєстру, бо це не передбачає Кодекс ГТС. Тоді він (ПОН – ІФ) пише Оператору ГТС, що зі мною припинили правові відносини. Питання, чи існували вони взагалі? А якщо вони припинені за актами вищої юридичної сили, то чому платформа Оператора ГТС продовжує відображати поставку з боку постачальника "останньої надії".

При цьому оператор ГРМ одержував повідомлення про необхідність припинення газоспоживання від Оператора ГТС, бо постачальник "останньої надії" наче надав йому доручення на відключення. На споживача відповідно до закону покладена відповідальність за так звані несанкціоновані відбори і він задля недопущення цих відборів має самостійно припинити споживати газ, а якщо ні, то є можливість і процедура обмежити його примусово. А де обмежувати операторів ГРМ?

Закон же не просто так передбачає, що оператор ГРМ закуповує необхідні йому ресурси, зокрема газ для ВТВ, у ринковий спосіб, при цьому оперуючи поняттям не "споживач", а саме "оператор ГРМ", а по відношенню до Оператора ГТС – оператором суміжної системи. ВТВ -- це різниця між газом, що зайшов у систему оператора ГРМ, і тим, що був розподілений між підключеними до мережі споживачами, за певний період. Це не споживання газу на власні потреби, яке можна обмежити.

-- В наших умовах така плутанина рано чи пізно закінчується прокуратурою, ДБР чи, може навіть, зовнішнім управлінням за рішенням регулятора або РНБО. Як ви оцінюєте такі ризики? Як до них можна підготуватись, або зменшити?

-- Регулятор передбачив в структурі тарифу вартість газу для покриття ВТВ на рівні 7,42 грн/м3. Оператори ГРМ виходять на біржу, на Прозоро з пропозицією купити за такою ціною. Зрозуміло, що ніхто їм так дешево зараз газ не продає. Це все фіксується. Інших коштів суб’єкт природної монополії, у якого єдине джерело – тариф, немає. НКРЕКП контролює цільове використання коштів.

Тому ми чекаємо на рішення від влади. Ми бачили протокол наради у прем’єра-міністра, у соцмережах, із дорученням профільному міністерству та регулятору, розробити до 14 січня механізм забезпечення покриття ВТВ операторів ГРМ за тарифною ціною.

-- Я так розумію, що це рішення має бути не тільки на майбутнє, але ще й на період з вересня минулого року? Щоб вирішити проблему, яка не вирішувалася протягом цих п’яти місяців?

-- Знову ж таки, публікації у соціальних мережах та ЗМІ дійсно мали ретроспективу, але механізмів ми не бачили.

У будь-якому випадку, треба щось робити: або забезпечити поставку за зафіксованою в тарифах ціною, або зробити тарифну ціну ринковою, щоб була можливість купувати. Буде це механізм спецобов’язків, державних регульованих цін, тощо не важливо, важливо, що зараз затверджені розміри тарифів не вписуються у регуляторне середовище і призводять до багатомільярдних збитків. Ми бачимо, що в актах Кабміну -- постанова Кабміну №1433 від 30 грудня 2021 року -- поки що фігурує, що ці обов‘язки покладаються на Оператора ГТС, але механізм відсутній.

-- На майбутнє, якщо припустити, що рано чи пізно буде погоджено рішення про перехід на ринкові ціни, все одно буде проблема, яку мають постачальники газу або ТКЕ: навряд чи на початку місяця можна чітко сказати, якою буде середня ціна газу. Який механізм пропонується, щоб визначати якусь прогнозовану ціну на місяць або рік вперед? Чи може наш ринок через якісь форварди-ф’ючерси забезпечити такі довгострокові орієнтири?

-- У підприємств ТКЕ по комерційному портфелю поставки тепла зараз передбачено постановою Кабміну корегування цін за Гкал. Воно не стосується населення, але юридично такий варіант можливий.

-- Тобто ставите ціну, потім вона змінилась, відбувається корегування і в наступному місяці це врахували в платіжці?

-- У ТКЕ це працює за результатами поточного місяця відносно юридичних осіб. Але, повторюсь, це не стосується населення. У нас у тарифній методиці є рішення – зміна тарифу при певному проценті відхилення витрат від врахованих в тарифах. Є в законі механізм спецобов’язків, були і пропозиції щодо інших механізмів, наприклад, передача обсягів ВТВ операторів ГРМ на рівень Оператора ГТС, а кошти, що будуть вивільнені, направити на оновлення і модернізацію мереж.

Але тут і зараз треба вирішити проблему поточного опалювального сезону: якщо величина витрат на ВТВ зафіксована в тарифах, була прийнята з врахуванням певних механізмів, напрацьованих органами державної влади та державними компаніями, ця модель має бути реалізована, виходячи з основних принципів державної регуляторної політики – зокрема, збалансованості та передбачуваності.