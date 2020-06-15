Президент ТППУ Чижиков: У ТППУ 73 офиса в Украине и 55 представительств за рубежом, наша самая сильная сторона - внешнеэкономическая деятельность

Геннадий Чижиков был избран президентом Торгово-промышленной палаты Украины на пятилетний срок. Агентству "Интерфакс-Украина" он дал первое интервью после подтверждения полномочий на следующую каденцию.

- Что вы наметили для себя на срок следующей каденции? Продолжит ли Палата реформироваться? В каких направлениях планируете работать?

- Я убежден: чем лучше мы понимаем бизнес – тем лучше мы его защищаем. Торгово-промышленная палата Украины – организация доверия, мы стремимся стать голосом малого и среднего бизнеса. Мы делаем Палату комфортной платформой для коммуникаций, помогаем найти партнеров, получить содействие в выходе на новые рынки, боремся за внедрение законодательных инициатив.

Действительно, цели на следующие 5 лет амбициозные, но самое главное, что они нашли доверие и поддержку среди нашего членского сообщества. Основные из них – поддержка малого и среднего бизнеса, усиление взаимодействия с властями на всех уровнях и влияния на экспортную политику государства, развитие экспортных центров в областях, упрощение использования арбитражных инструментов в защите интересов украинских экспортеров, содействие цифровизации бизнеса.

Но самое главное стремление - чтобы Палата стала еще более комфортной для бизнеса, организацией "на расстоянии вытянутой руки". Чтобы при мысли "я чего-то не знаю", предприниматель сразу же шел к нам в четкой уверенности: Палата - его организация, в которой ему помогут. Сейчас у нас очень сильная команда. Мы имеем 73 офиса в Украине и 55 представительств за рубежом, входим в крупнейшие международные бизнес-организации, (такие как Eurochambres, WCF, ICC и многие другие). Такое мощное представительство делает нашу организацию влиятельной. Благодаря совместным усилиям нам удается находить решения сложных задач, выстраивать систему коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.

Около 90% наших членов – предприятия малого и среднего бизнеса. Если крупный бизнес уже в состоянии сам находить решения для увеличения экспорта, то небольшие предприятия нуждаются в ТПП. Предприниматели видят, что зарубежный рынок очень конкурентный, но уже начинают понимать, что ничего страшного там нет. Зона свободной торговли с ЕС, да и вся внешняя торговля драйвит и манит украинский бизнес. А наша самая сильная сторона и большой опыт - именно внешнеэкономическая деятельность. Будет справедливым сказать, что сегодня Торгово-промышленная палата Украины – единственная организация, которая поддерживает экспортеров на всех этапах создания и движения товара – начиная с момента адаптации продукта к техрегламентам отдельных рынков до обеспечения получения оплаты за него. Такого инструментария для сопровождения экспортеров "под одной крышей" нет ни у одного учреждения Украины. Специалисты ТПП знают, где востребована определенная продукция, каким стандартам нужно соответствовать для допуска на конкретный рынок, как проверить платежеспособность получателя, как отстоять свои права в случае нарушения обязательств иностранным партнером. К примеру, на вопрос "куда поставлять" могут дать ответы в центрах поддержки экспорта при всех ТПП. Там же могут ответить на вопрос о техрегламентах, которым должны отвечать товары для поставки на определенный рынок.

Палата также - важный третейский инструмент помощи бизнесу, как на национальном, так и на региональном уровне. В случае возникновения споров с иностранными партнерами, дело можно рассмотреть в коммерческом арбитраже в Киеве – решения МКАС при ТПП исполняют в 110 странах мира. Большое будущее мы видим также за медиацией.

70% экспортной выручки Украины обеспечивают предприятия, которые являются членами системы палат. Словом, ТПП Украины выстраивает работу системно, всерьез и надолго.

- Во все времена ТПП считалась чуть ли не полугосударственной структурой. И сейчас такой остается?

- Не совсем так. В соответствии с Законом Украины, торгово-промышленные палаты являются негосударственными неприбыльными самоуправляемыми организациями. Палата выполняет 2 функции – мы защищаем интересы бизнеса, и в соответствии со сложившейся международной практикой предоставляем ряд сервисов, важных для бизнеса ( прим.ред.: речь, в частности, о выдаче АТА- карнетов, сертификатов происхождения товаров и т.д).

В то же время, торгово-промышленная палата сотрудничает со всеми органами, которые влияют на деятельность бизнеса. Мы позиционируем себя одновременно как локальную и как глобальную организацию, взаимодействуем с властью на национальном, региональном и международном уровне.

Институт Палаты за 400-летнюю историю существования доказал свою эффективность. Многие не знают, но в Украине первая Палата появилась еще 165 лет назад. Поэтому мы называем себя организацией с историей и с четким видением будущего. В своей деятельности мы ориентируемся на запросы бизнеса. У нас есть повестка дня, которая формируется нашими членами. Мы обобщаем их позицию, предоставляем анализ ситуации, рассказываем о вопросах, которые нас волнуют, и доносим это все до органов власти. Мы, как представители бизнеса, являемся неотъемлемой частью процессов, происходящих в стране.

Несмотря на вроде бы декларируемую независимость бизнеса от политических процессов, по факту политический диалог влияет на объемы торговли и украинского экспорта. Поэтому мы также представляем интересы бизнеса на международных встречах высокого уровня, сотрудничаем с посольствами, наши эксперты включены в состав межправкомиссий.

- Сейчас Украина и весь мир живет в новой реальности, в том числе и экономической. На Ваш взгляд, какое влияние пандемия и следующий за ней неизбежный экономический спад окажут на экспортный потенциал Украины в системе мировой торговли?

- Все факты говорят о том, что экспорт столкнется с большими вызовами. Мы видим, что пандемия ведет к протекционизму закрытия экономик. Экономические кризисы всегда ведут к спаду производства. Но это как раз открывает определенные возможности для Украины.

Сейчас бизнес находится в точке выбора модели, от которой зависит будущее состояние экономики страны. Есть объективная реальность: падение объемов продаж на большей части рынков традиционных для нашего экспорта товаров. Но открываются и перспективные направления. В мире будет расти спрос на продукты питания – и нам надо переходить от сырьевого экспорта к готовой продукции. В нынешней ситуации также важно сохранять экспорт продукции с длинными цепочками создания добавочной стоимости – сельхозтехники, продукции энергетического, транспортного машиностроения.

Спрос на украинскую продукцию растет в ЕС, мы видим огромный потенциал и в Центральной Азии, и в Африке и на других континентах. Мы прекрасно понимаем, что производителям необходима государственная поддержка – это и более мощная кредитная политика, и активное взаимодействие на внешних рынках.

Если говорить в целом, то важен темп, с которым бизнес, страна в целом будут перестраивать производство с учетом новых реалий. Чем быстрее будут приниматься решения, тем короче будет период адаптации и восстановления экономики.

- Некоторые эксперты говорят о наметившемся тренде по выводу производственных мощностей из эпидемиологически неблагонадежных регионов мира (Китай, Юго-Восточная Азия) в другие страны. Что нужно предпринять Украине, чтобы получить себе часть производств?

Я бы так не сказал. Пандемия показала, что у вируса нет границ, никто не от чего не застрахован. Вопрос в другом. Все зависит о того, насколько Украина сможет быть открытой и комфортной с точки зрения инвестиционного климата. Но это прежде всего зависит от нашей домашней работы и умения создать "инвестиционную моду" на Украину. Отмечу, что в течение последних месяцев во время онлайн-переговоров иностранные бизнесмены возможностью размещения заказов в Украине интересуются все чаще.

К уже имеющимся преимуществам, Украина вскоре, надеемся, получит ещё одно – право экспорта промышленной продукции в страны ЕС без дополнительной сертификации. Для этого ведется работа по подготовке соглашения о так называемом "промышленном безвизе". В начале 2020 года ТПП Украины начала подготовку предприятий к внедрению требований европейской сертификации. Ещё до карантина начался цикл семинаров по вопросам внедрения европейских техрегламентов. Вскоре эта работа будет продолжена.

Что касается самого соглашения, то наши эксперты продолжают работу над ним совместно с украинскими и европейскими коллегами. Параллельный процесс – пересмотр квот и пошлин на поставки агропродукции в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

- От пандемии и связанных с ней карантинных мероприятий страдает прежде всего малый и средний бизнес. Какие действия должно предпринять государство для его поддержки, осуществляется ли сейчас такая поддержка и какую роль играет в этом Ваша организация?

- Все много говорят о потерях малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Почему? Потому что здесь задействовано около 60% населения. Это проблема не только Украины, от убытков сегодня страдает МСБ во всем мире. Мы видим, что все страны, исходя из своих возможностей делают акцент на поддержку предпринимателей. В нашей стране тоже принята программа правительственной поддержки, но экономики разные, поэтому и масштабы поддержки также разнятся.

ТПП работает по принципу быстрого реагирования. Мы вносили свои предложения относительно поддержки бизнеса на разных этапах корректировки антикризисного плана, большинство этих положений были учтены. Эту работу мы продолжаем.

Наша цель – создание равных условий для бизнеса внутри страны и максимальных преференций за границей. Кроме этого, мы видим конкретную задачу помощи выхода МСБ на новые рынки. Несмотря на сложную ситуацию – границы не закрыты!

Мы продолжаем активно консультировать бизнес. Только за последний месяц Палата провела в дистанционном режиме почти два десятка различных вебинаров, привлекая к участию в них более тысячи участников. Это были форумы, конференции, в том числе международные, с участием украинских и иностранных должностных лиц и бизнеса.

- На что Украине нужно ориентироваться? Какие тренды послекризисного мира мы увидим?

- Надо двигаться от общего к частному. Мы говорим, что Украина – часть глобальной экономики. Так вот одним из итогов этой пандемии, и это уже сейчас видно, будет то, что многие экономики будут закрываться. Каждая экономика будет все больше рассчитывать на свои собственные силы, а значит, будут потери в торговле, и к этому мы должны быть готовы.

Кроме того, будет делаться акцент на развитие местных товаров и местных услуг, это будет своеобразный акцент на кастомизацию. Как я уже говорил, возрастает тренд на продовольствие. В условиях карантина все устали от негатива, поэтому хочется верить, что мы также зададим тренд на позитив, солидарность и взаимодействие.

- Что коронавирус и кризис нам оставят навсегда?

- Те привычки, которые сейчас закладываются, например, в виде электронной торговли, останутся. Наши опросы показывают, что это действительно так, это действительно один из вариантов выхода из кризиса. Для нашей экономики будет, как и раньше, важен экспорт, это одно из важнейших направлений развития и поддержки экономики. С точки зрения малого бизнеса, будет большим акцент на онлайн-формы, так как за это время соответствующие привычки у большинства граждан укрепились.

- Как следует в этих условиях вести себя бизнесу?

- Мы в основном говорим об экономике, но не замечаем, что такие кризисы, как сейчас, много меняют в ментальности, в подходах. Человек выходит на первое место.

Предприниматели увидели, что без доверия друг к другу работать будет сложно. Клиентоориентированность – один из трендов нашего будущего. Я думаю во время прохождения экономического кризиса мы еще больше поймем роль малого бизнеса как основы формирования рабочих мест и самореализации каждого человека.

Украина подходит к тому моменту, когда бизнес будет больше доверять друг другу, будет создавать общие проекты, и это будет фактором выживания бизнеса, как малого, так и среднего. Так что обратной стороной наших проблем является изменение нас, украинцев. И роль малого бизнеса будет все больше расти.