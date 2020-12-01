Экспортные организации и ТПП оценивают возможности для экспорта украинской продукции в 7,5 по 10-бальной шкале - исследование

Торгово-промышленные палаты (ТПП) Украины и экспортные организации оценивают возможности для экспорта украинской продукции по 10-ти балльной шкале в 7,5, и отмечают необходимость государственной поддержки экспортной деятельности, которая должна предусматривать финансовое, юридическое, коммуникационное и инфраструктурное направление.

Согласно презентованному во вторник исследованию "Анализ институционной поддержки экспорта среди организаций аграрного сектора Украины" проекта "Агроторговля Украины", тестом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", средняя оценка возможностей для экспорта украинской продукции по 10-ти балльной шкале (где 1 - очень плохие возможности, 10 - очень хорошие) участниками исследования составила 7,5.

Среди основных факторов такой оценки были названы: высокий имеющийся спрос за рубежом, хорошая квалификация и опыт сотрудников отрасли, благоприятные агроклиматические условия.

В то же время, участники проса отметили, что реализация экспортного потенциала невозможна в полном объеме через: насыщенную конкурентную среду, недостаточный уровень согласования стандартов производства и переработки продукции, усложненность и недостаток информации об особенностях сертификации и инертность части отечественных аграриев.

Более трех четвертей организации (77%), принявших участие в исследовании, отметили, что имеют налаженное сотрудничество с компаниями из стран ЕС. Среди основных проблем, которые возникают в этом процессе и становятся препятствиями для сотрудничества они выделили: малый объем квот на определенные виды сельскохозяйственной продукции, несоответствие стандартам качества и нормам сертификации, насыщенную конкурентную среду.

Оценивая соответствие отечественной аграрной продукции и продовольственных товаров европейским стандартам качества, почти три четверти опрошенных (72%) отметили, что скорее соответствуют, 12% участников исследования уверены в абсолютном соответствии.

Примерно пятая часть организаций (22%), принявших участие в исследовании, могут удовлетворить запросы украинских компаний о создании торговых отношений с иностранными компаниями и компаниями из стран ЕС в полном объеме (то есть 90-100% запросов).

Среди основных факторов, которые негативно влияют на возможность удовлетворить запросы украинских компаний о создании торговых отношений с иностранными компаниями и компаниями из стран ЕС, участники исследования чаще всего называли: недостаток практического опыта сотрудников; недостаточность уровня знаний делового английского и экспортно-импортной законодательной базы; ограниченность доступа к рыночной информации (спрос-предложение); недостаток аналитических навыков и инструментов; объем квот на экспорт определенных видов аграрной продукции; ограниченность и недостаточность рекламно-маркетинговых бюджетов.

Оценивая устойчивость торговых связей за рубежом компаний-членов организаций, принявших участие в исследовании, 66% определили их как скорее устойчивы. Подавляющее большинство опрошенных оценивает торговые связи за рубежом собственных членов как устойчивые и скорее устойчивые.

По мнению участников исследования, необходима государственная поддержка экспортной деятельности, которая должна предусматривать следующие основные направления: финансовый, юридический, коммуникационный и инфраструктурный.

Финансовое направление государственной поддержки экспорта, по мнению опрошенных, предполагает, как непосредственное выделение средств на поддержку производителей-экспортеров и софинансирования технического переоснащения. А также уменьшение кредитной нагрузки (процентных ставок) и упрощение возмещения НДС.

Юридическое направление, по мнению участников исследования, должно включать внесение в законодательство изменений, которые бы максимально его приблизили к европейскому, обеспечение прозрачной и оперативной работы таможенных и сертификационных учреждений.

Коммуникационное направление: создание онлайн-платформы, которая содержала бы всю необходимую для экспортеров информацию, проведение мониторинговых исследований наиболее перспективных зарубежных рынков и публикация результатов. Важным компонентом выделяют тесное сотрудничество с ТПП и профильными ассоциациями, а также проведение международных конференций, выставок и других представительских мероприятий, как в Украине, так и за ее пределами.

Инфраструктурное направление: развитие и переоборудование перерабатывающих мощностей, а также развитие логистической инфраструктуры (транспортные терминалы, дороги и т.п.) в Украине.

Все участники исследования поддержали идею создания национальной платформы для маркетинга и продвижения украинских продуктов питания за рубежом. По мнению участников исследования, создание такой платформы будет способствовать узнаваемости отечественных товаров и производителей, упростит процесс поиска иностранных партнеров и коммуникацию с ними, станет дополнительной площадкой для сотрудничества отечественных экспортеров и представителей органов власти всех уровней.

В результате проведения GAP-анализа среди палат и ассоциаций были определены следующие потребности в 2016-2018 годах: экспортные тренинги, торговые миссии, участия в профильных выставках, публикации, B2B-платформы.

Исследование проходило в течение октября-декабря 2019 года. Общее количество респондентов - 53 организации, из них все существующие в Украине торгово-промышленные палаты - всего 28 и 25 отраслевых ассоциаций и организаций, работающих с поддержкой экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции.