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15:17 30.08.2021

Чиновники ТПП уличены в незаконной легализации жителей Ближнего Востока, приезжавших в Украину под видом бизнесменов

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Чиновники ТПП уличены в незаконной легализации жителей Ближнего Востока, приезжавших в Украину под видом бизнесменов

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла незаконную деятельность отдельных должностных лиц Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), которые занимались легализацией иностранцев из государств миграционного риска, сообщается на сайте ведомства.

"Фигуранты наладили противоправную схему приглашений в Украину так называемых бизнесменов из стран Ближнего востока и Центральной Азии и содействовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране. Также использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Контрразведчики задокументировали, что злоумышленники за денежное вознаграждение в размере от $1 тыс до $3 тыс изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев, а также содействие в подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и Государственную миграционную службу Украины. В дальнейшем это послужило основанием для оформления документов на право пребывания в нашем государстве, а также позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу Украины и выезжать в страны ЕС.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения.

Теги: #ближний_восток #бизнесмены #тпп
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