Арендаторы "на карантине" должны оплатить только коммунальные услуги, могут договориться об отмене аренды – ТПП

Предприниматели, которые арендуют помещения и фактически не могут воспользоваться ими из-за введения карантина, за март должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться с владельцами недвижимости о полной отмене арендной платы.

Как сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), эта норма предусмотрена изменениями в Гражданский кодекс (законопроект №3279-д), принятыми Верховной Радой 13 апреля.

"Ранее парламент освободил владельцев земли и недвижимости от уплаты имущественных налогов за март 2020 года. По оценкам ТПП, владельцы имущества смогли сэкономить около 2,9 млрд грн. Льгота, предоставленная владельцам имущества-арендодателям, во многих случаях, не привела к уменьшению арендной платы для предпринимателей, которые были вынуждены остановить работу на время карантина", – цитируется в сообщении президент ТПП Геннадий Чижиков.

Он добавил, что ТПП обращала внимание властей на этот вопрос и подход к его решению в других странах – льготу по уплате налогов на имущество получают те арендодатели, которые делают существенную скидку для арендаторов на период карантина.

Согласно новым нормам, арендная плата для остановленных бизнесов на период карантина может быть или вообще отменена, или уменьшена до доли в обязательных платежах арендодателя – платы за землю, налога за недвижимость и коммунальных платежей – пропорционально размеру арендуемой площади.

"Поскольку в марте собственники имущества были освобождены от уплаты налогов, то предприниматели и малый бизнес "на карантине", которые арендуют помещения, должны будут заплатить только за коммунальные услуги. В апреле размер арендной платы для остановленных бизнесов не может превышать доли в плате за имущество и за коммунальные услуги, которые фактически оплатит арендодатель", – отметил Чижиков.

По его словам, вопрос платы за аренду помещений составляет около 95% обращений к системе торгово-промышленных палат.

"Введение этой нормы позволяет максимально упростить процедуру урегулирования спорных вопросов. В случаях, когда не удается найти компромисс, предприниматели могут обращаться к системе торгово-промышленных палат для получения сертификата, подтверждающего наличие форс-мажора, и дальше защищать свои права в суде", – добавил он.

Президент ТПП отметил целесообразность предоставления местным органам власти права пересматривать размеры платы за землю и налога на недвижимость до конца 2020 года. Согласно существующей практике, размер этих налогов на 2020 год был установлен до 1 июля 2019 года. В случае предоставления такого разрешения, местные власти могли бы предоставлять льготы предпринимателям, которые этого действительно нуждаются. Сейчас местные власти могут в течение 2020 изменить только ставку единого налога.