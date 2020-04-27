Уже понятно, что каждый крупный бизнес появится в онлайне - совладелец Rozetka.ua

Блиц-интервью совладельца нтернет-магазина Rozetka.ua Владислава Чечоткина агентству "Интерфакс-Украина"

(подается на языке оригинала)

- Поділіться, будь ласка, власною статистикою покупок за категоріями.

- Останній тиждень ми спостерігаємо повернення попиту на категорії, що "постраждали" в перші тижні карантину. Це смартфони, персональна електроніка, одяг, взуття, а також товари для догляду та краси. Також бачимо, що попит на спортивні товари та розваги врівноважується: ця потреба українців уже задоволена.

Загалом, попит на категорії першої необхідності залишається набагато більший, ніж до початку карантину. Однак ми вже можемо його прогнозувати, і клієнти почали здійснювати крупніші покупки, які відклали раніше. Також ми очікуємо трансформацію категорій через початок теплого сезону.

- Чи відслідковує компанія цінову ситуацію, чи розглядає введення певних обмежень?

- Товари з минулих поставок ми продаємо за старою ціною. Вартість нових партій залежить від зміни курсу долара та умов постачальників.

Щодо обмежень: ми блокуємо на маркетплейсі спекулянтів, коьтрі намагалися продати маски, респіратори та антисептики у 5-10 разів дорожче. Це наша принципова позиція. Проте зараз в Україні є достатня кількість цих товарів, то ж спекуляції фактично припинилися.

- Яка ситуація з набором кур'єрів, чи збільшилась їхня кількість? Чи приходять вони з інших компаній, закритих через карантин?

- Попит на доставку "до дверей" значно зріс за час карантину. Ми закономірно розширили штат доставки і продовжуємо набирати людей. Мені відомі приклади в інших компаніях, коли кур’єри відмовилися виходити на роботу в карантин. Наші співробітники так не вчинили, за що їм окрема подяка – вся команда Rozetka відчуває відповідальність за щоденний побут мільйонів українців.

- Чи констатуєте проблеми з імпортом?

- Більшість категорій товарів замовляємо в українських постачальників. Звісно, з поставками з Китаю та Європи є проблеми, як і коли вони будуть вирішені, поки не зрозуміло.

- Чи є взаємодія з державою? У питаннях оподаткування, спільних проектів...

- Щодо підтримки держави. Зараз вона як ніколи важлива для малого бізнесу. Великі гравці поки що тримаються на плаву. Ми підтримали ряд соціальних ініціатив від Офісу президента і періодично консультуємося з МОЗ. Більше жодної взаємодії на державному рівні не відбувається.

Водночас ми активно співпрацюємо з міськими адміністраціями та соціальними службами міст, котрі підтримують наш проект з "підвішеними" пакетами для літніх людей. Це спільна ініціатива Rozetka, "Нової пошти" та благодійного фонду "Життєлюб" за участі соціальних служб міст. Завдяки цьому проекту кожен небайдужий українець може оплатити базовий набір продуктів для пенсіонерів по всій Україні. Зараз українці разом із бізнесом "підвісили" понад 45 тис. продуктових наборів. Однак це крапля в морі порівняно з тим, яка кількість потрібна, щоб забезпечити усіх самотніх літніх людей.

- Ваші прогнози щодо післякоронавірусної торгівлі? Чи стануть сьогоднішні зміни незворотніми?

- Ще рано робити прогнози, але вже зрозуміло: кожен великий бізнес з’явиться в онлайні. Навіть ті, що завжди робили ставки лише на офлайнові продажі. Звісно, після карантину ресторани, кінотеатри та ТЦ запрацюють знову, і споживачі почнуть повертатися до звичного життя. Інша річ, що не всі бізнеси доживуть до цього моменту: хтось припинить роботу, хтось трансформується, а когось поглинуть більші гравці.

-Чи не плануєте співпрацю зі службами таксі?

- Наразі розглядаємо лише співпрацю з великими продуктовими мережами, адже спершу хочемо забезпечити українців у самоізоляції необхідними товарами. І ми хочемо контролювати якість доставки. Але оскільки карантин триває, не виключаю можливість інших кооперацій.