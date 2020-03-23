Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев), наращивает штат сотрудников в связи с лавинообразным увеличением количества заказов и предупреждает о возможных задержках доставки.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускориться. Привлекаем новых операторов, курьеров и экспедиторов, но клиентов все равно в разы больше. Поэтому доставка товара задерживается: возможно, вы получите свой заказ не в течение нескольких часов. Но он точно будет у вас завтра-послезавтра", - написал на своей странице в соцсети Facebook основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин.

Он отметил, что последние несколько дней контакт-центр Rozetka работает в авральном режиме.

"Основная проблема выглядит так: клиент заказал товар в точку самовывоза, пришел, увидел очередь, решил не ждать. Вернулся домой, перезаказал доставку на дом. Из-за повторного обращения и увеличения количества заказов – получаем "лавину" в контакт центре, операторы не успевают обрабатывать такой объем обращений. В итоге страдает и скорость принятия заказов, и логистика", - подчеркнул Чечеткин.

Он также отметил, что очереди в точках выдачи товаров возникли из-за введения дополнительных мер безопасности и не влияют на скорость обслуживания клиентов

"Все точки выдачи строго придерживаются правил более 10 квадратных метра на человека и расстояние между людьми в очереди — 1 метр. Пожалуйста, помогите нам делать нашу работу лучше — сохраняйте спокойствие. Если пришли в точку выдачи, дождитесь своей очереди. Если заказали онлайн, дождитесь своего курьера", - отметил основатель и совладелец Rozetka.

Он также поблагодарил сотрудников интернет-магазина за работу в таких напряженных условиях и призвал всех украинцев не поддаваться панике.

Как сообщалось, ранее группа компаний "Нова Пошта" совместно с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ в тестовом режиме запустили услугу доставки продуктов питания в Днепропетровской области.

В свою очередь, маркетплейс Prom.ua, входящий в группу компаний EVO, принял решение изъять из каталога все медицинские маски и дезинфекторы, размещенные от лица новых продавцов, с целью недопущения спекуляции.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке вместе с известными ритейлерами и службами доставки структуры для помощи отдельным уязвимым и нуждающимся в помощи категориям граждан в период ограничительных мер из-за коронавируса.