"Нова Пошта", АТБ и Rozetka совместно запускают услугу доставки продуктов питания

Группа компаний "Нова Пошта" совместно с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ в тестовом режиме запускает услугу доставки продуктов питания.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, в настоящее время пилотный проект запущен в Днепропетровской области.

"Нова Пошта" пояснила, что выбрать наборы необходимых продуктов и вещей можно будет в онлайн-режиме на сайте Rozetka. Заказы будут формироваться в магазинах сети АТБ. Доставку будет осуществлять непосредственно "Нова Пошта".

Клиентам доступны три набора необходимых товаров стоимостью 408 грн, 510 грн и 714 грн. Стоимость доставки составит 60-75 грн.

Базовый набор включает в себя яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки.

Тестовый период будет длиться 3-5 дней. Если пилотный проект будет успешным, компания намерена внедрить его по всей Украине.

"С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинцам оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты. Сейчас ждем внесения изменений в законодательные акты, после чего сразу начнем доставлять и лекарства, ведь именно эта задача была нам поставлена президентом", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Как сообщалось, компания "Нова Пошта" с 18 марта 2020 года отменила плату за хранение клиентских отправлений до конца карантина (до 3 апреля).