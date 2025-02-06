Голова Schneider Electric Україна: Кожне господарство в Україні може стати незалежним у виробництві та використанні енергії

Інтерв'ю генерального директора Schneider Electric Україна Михайла Бубнова агентству "Інтерфакс-Україна"

- Яка у Schneider Electric середньострокова стратегія розвитку в Україні? Які ключові цілі та завдання стоять перед компанією?

- Schneider Electric бачить Україну як стратегічно важливий ринок, де можна поєднати інноваційні рішення у сфері енергетики та автоматизації для підтримки сталого розвитку країни навіть у складних умовах. Наша середньострокова стратегія включає впровадження цифрових рішень для оптимізації енергоспоживання, зниження витрат і забезпечення енергонезалежності. Особливу увагу ми приділяємо розробці інтегрованих систем, які дозволяють ефективніше керувати енергетичними ресурсами як на рівні бізнесу, так і приватних домогосподарств. Одним із ключових завдань є створення умов для широкого впровадження "розумних" технологій. Ми віримо, що кожне господарство в Україні може стати незалежним у виробництві та використанні енергії, інтегруючи рішення, такі як розумні трансформатори або міні-вітряки. Це не тільки сприятиме сталому розвитку, а й дозволить Україні стати важливим гравцем у постачанні альтернативної енергії до Європи.

Крім того, Schneider Electric активно співпрацює з державними органами та партнерами у модернізації навчальної інфраструктури та підготовці кваліфікованих фахівців. Наш інноваційний хаб в Україні – це не лише демонстраційний центр, а й платформа для навчання українських професіоналів новітнім технологіям. Такі ініціативи допомагають не лише підвищувати конкурентоспроможність українського бізнесу, а й забезпечувати сталий розвиток національної енергетичної інфраструктури.

- Чи змінилися напрямки діяльності та запропоновані Schneider Electric рішення та продукція за останні два роки в Україні?

- Schneider Electric адаптувала свої рішення до сучасності, враховуючи виклики перед енергетичною інфраструктурою України. Особливу увагу ми приділили технологіям, які дозволяють швидко відновлювати мережі та забезпечувати стабільне енергопостачання. Наприклад, ми пропонуємо програмні продукти, які дозволяють дистанційно моніторити і керувати енергосистемами, зменшуючи час на ремонт і оптимізуючи ресурси.

Крім того, значний акцент зроблено на сталому розвитку та "зеленій" енергетиці. В умовах зростаючого інтересу до відновлюваних джерел енергії в Україні ми впроваджуємо рішення, які дозволяють інтегрувати сонячні та вітрові електростанції до національної енергетичної системи. Це відповідає нашій глобальній місії – сприяти переходу на чистіші та екологічніші джерела енергії.

Також ми співпрацюємо з провідними українськими компаніями, включаючи енергетичних гігантів, у проєктах з модернізації енергетичних об’єктів. Важливим є не лише швидке відновлення інфраструктури, але й забезпечення її стійкості. Це підсилює наше лідерство у впровадженні технологій, орієнтованих на майбутнє.

- Які інноваційні технології та розробки зараз впроваджуються компанією? Які нові продукти та рішення планує представити Schneider Electric на українському ринку у найближчому майбутньому?

- Schneider Electric активно працює над впровадженням новітніх технологій, які допомагають зробити енергетичні системи більш ефективними, цифровими та екологічними. Серед наших інновацій варто виділити рішення для "розумних" будинків, такі як система Schneider Home, яка отримала визнання як "Сталий продукт 2024 року". Це рішення дозволяє користувачам оптимізувати використання енергії у своїх домівках, підвищуючи комфорт і знижуючи витрати.

Також ми впроваджуємо нові рішення для промисловості та інфраструктури, включаючи системи віддаленого моніторингу та управління енергетичними об’єктами. Наприклад, наша технологія EcoStruxure дозволяє підприємствам не лише знизити викиди вуглецю, а й суттєво економити енергію. Це рішення вже успішно використовується в багатьох країнах, і ми раді запропонувати його українському ринку. У найближчому майбутньому ми плануємо представити ще більше продуктів, орієнтованих на розвиток відновлюваних джерел енергії, включаючи сонячні та вітрові електростанції. Крім того, ми продовжимо розвивати інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів, що сприятиме розвитку екологічного транспорту в Україні.

- Як ви оцінюєте рівень запровадження "розумних" технологій в Україні? У т.ч. перспективи розумних будинків та розумних міст?

- Рівень впровадження таких технологій, попри виклики, є досить високим. Україна має значний потенціал у цій галузі завдяки розвиненій ІТ-інфраструктурі, талановитим фахівцям і швидкій адаптації до нових технологій. Ми бачимо великий інтерес до рішень, які дозволяють автоматизувати управління будинками та міською інфраструктурою. Сьогодні українські споживачі дедалі частіше обирають технології для розумних будинків, які забезпечують енергоефективність та зручність. Schneider Electric пропонує рішення, що дозволяють інтегрувати різні системи, від освітлення до управління енергоспоживанням, в єдину екосистему. Це дає змогу споживачам не лише зменшувати витрати, а й брати участь у збереженні навколишнього середовища.

Розвиток розумних міст – це ще один напрямок, який ми активно підтримуємо. Наші технології можуть допомогти містам оптимізувати використання ресурсів, зменшувати екологічне навантаження та покращувати якість життя громадян. Зокрема, ми працюємо над рішеннями для управління транспортними потоками, енергетичними системами та інфраструктурою громадського користування.

- Яку роль Schneider Electric має намір відіграти в рамках підписаного меморандуму про співпрацю з Міннауки щодо розвитку професійно-технічної освіти?

- Schneider Electric розглядає розвиток професійно-технічної освіти як один із ключових напрямків своєї соціальної місії в Україні. У межах підписаного меморандуму з Міністерством освіти і науки ми зобов’язуємось модернізувати навчальну базу професійних закладів, надаючи їм доступ до сучасного обладнання та технологій.

Окрім постачання навчальних електростендів та інших технічних засобів, ми працюємо над розробкою інтегрованих навчальних курсів, які включають актуальні знання з енергоменеджменту, автоматизації та цифрових технологій. Це дозволить підготувати фахівців, які відповідають сучасним викликам ринку праці та потребам енергетичної інфраструктури України.

Крім того, наша співпраця спрямована на підтримку молодих спеціалістів через створення демонстраційно-навчальних центрів, таких як інноваційний хаб Schneider Electric Ukraine. Ми прагнемо створити середовище, де студенти зможуть не лише отримати теоретичні знання, а й практично освоїти передові рішення, що допоможе їм легко адаптуватись до обраної професії.

- Скільки зараз в Schneider Electric Україна працівників? Скільки у Вас партнерів в Україні? Як формуються стосунки компанії з локальними партнерами? Які у компанії пріоритети на 2025 рік?

- Schneider Electric Україна є багатофункціональним підприємством, яке включає комерційні відділи в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Миколаєві, склад обладнання та комплектуючих у Києві, центр сервісної та інформаційної підтримки, проєктне бюро, авторизовані центри навчання та службу підтримки.

Зараз у нас працює майже 100 працівників, компанія продовжує активно працювати на українському ринку, адаптуючись до поточних умов.

Щодо партнерів, Schneider Electric має розгалужену мережу дистриб'юторів, магазинів та спеціалізованих партнерів по всій Україні.

Співпраця з локальними партнерами базується на принципах спрощення, відкритості та цифровізації, що дозволяє будувати партнерські відносини майбутнього.

Пріоритети компанії на 2025 рік включають досягнення цілей сталого розвитку, зокрема навчання 1 мільйона людей основам енергоменеджменту, підтримку 1000 провідних постачальників у скороченні викидів CO₂ наполовину та впровадження інноваційних рішень для підвищення енергоефективності.