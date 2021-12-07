ЕС обновляет правила по ставкам НДС в соответствии с принципами устойчивого развития

Совет ЕС объявил во вторник, что пришел к согласию по предложению обновить правила Евросоюза о ставках налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает Green Deal.

«Сегодня мы согласовали предложение о директиве совета по ставкам налога на добавленную стоимость. Это досье уже давно обсуждается в совете, и я рад, что мы нашли способ довести его до конца», — заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Словении Андрей Ширцель.

Как объясняют в Брюсселе, «новые правила отражают текущие потребности государств-членов и текущие цели политики ЕС, которые значительно изменились с момента введения старых правил». Обновления обеспечивают равное отношение к государствам-членам союза и дают им большую гибкость в применении пониженных и нулевых ставок НДС. Правила также будут постепенно отменять преференциальный режим для экологически вредных товаров.

«Совет согласился поэтапно отменить сниженные ставки НДС или льготы на ископаемое топливо и другие товары с аналогичным влиянием на выбросы парниковых газов к 1 января 2030 года. Сниженные ставки и льготы для химических удобрений и химических пестицидов прекратятся к 1 января 2032 года, чтобы дать мелким фермерам больше времени на адаптацию», — сказано в коммюнике Совета.

Кроме того, Совет ЕС внес в список экологически чистых товаров и услуг, на которые разрешены льготные тарифы, солнечные батареи, электрические велосипеды и услуги по переработке отходов.

Совет ЕС также обновил и модернизировал список товаров и услуг, для которых разрешены пониженные ставки НДС, с учетом цифровой трансформации экономики. «Обновление списка было обусловлено рядом принципов, таких как выгода для конечного потребителя и общий интерес», — говорится в коммюнике.

Однако, чтобы предотвратить тенденцию распространения пониженных ставок, совет решил ограничить количество позиций, к которым могут применяться такие ставки.

Новое положение в директиве по НДС было также добавлено для противодействия возможным будущим кризисам и для того, чтобы государства-члены могли быстро реагировать на исключительные обстоятельства, такие как пандемии, гуманитарные кризисы или стихийные бедствия.