Инвестиции в ВИЭ дадут ЕС стабильность и независимость — глава Еврокомиссии

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в долгосрочной перспективе позволят Евросоюзу обеспечить стабильность цен и получить больше независимости, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает портал Green Deal.

«Цены на газ стремительно растут, а цены на возобновляемые источники энергии снизились за последние годы, и они стабильные», — сказала фон дер Ляйен журналистам по прибытии на саммит ЕС-Западные Балканы, который проходит в Словении.

«Поэтому на данный момент очевидно, что в долгосрочной перспективе важно инвестировать в возобновляемые источники энергии, что дает нам стабильные цены и больше независимости, потому что 90% газа импортируется в ЕС, а в производстве (энергии из — GD) возобновляемых источников мы играем главенствующую роль», — отметила она.

Она добавила, что на следующей неделе Еврокомиссия представит коммюнике по энергетике, которое будет обсуждаться на следующем Совете ЕС.