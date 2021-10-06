Green Deal

11:12 06.10.2021

Инвестиции в ВИЭ дадут ЕС стабильность и независимость — глава Еврокомиссии

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Инвестиции в ВИЭ дадут ЕС стабильность и независимость — глава Еврокомиссии

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в долгосрочной перспективе позволят Евросоюзу обеспечить стабильность цен и получить больше независимости, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает портал Green Deal.

«Цены на газ стремительно растут, а цены на возобновляемые источники энергии снизились за последние годы, и они стабильные», — сказала фон дер Ляйен журналистам по прибытии на саммит ЕС-Западные Балканы, который проходит в Словении.

«Поэтому на данный момент очевидно, что в долгосрочной перспективе важно инвестировать в возобновляемые источники энергии, что дает нам стабильные цены и больше независимости, потому что 90% газа импортируется в ЕС, а в производстве (энергии из — GD) возобновляемых источников мы играем главенствующую роль», — отметила она.

Она добавила, что на следующей неделе Еврокомиссия представит коммюнике по энергетике, которое будет обсуждаться на следующем Совете ЕС.

Теги: #ес #виэ #урсула_ляйен
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