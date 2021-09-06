Chevron опасается угрозы со стороны инвесторов-экоактивистов после атаки на Exxon — WSJ

Американская нефтекомпания Chevron Corp. готовится защищаться от потенциальной угрозы со стороны инвесторов-экоактивистов, один из которых ранее уже вмешался в дела конкурирующей Exxon Mobil Corp., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает портал Green Deal.

В последние недели топ-менеджеры Chevron встречались с представителями хедж-фонда Engine No. 1, с которым поделились своими планами относительно сокращения объемов выбросов.

Engine No. 1 ранее в этом году провела успешную кампанию, внедрив трех своих представителей в совет директоров Exxon. Хедж-фонд, владеющий небольшой долей Exxon, привлек на свою сторону более крупных акционеров, продвигая идею о том, что Exxon должна уделять больше внимания развитию направления «зеленых» технологий, сокращая расходы на нефтегазовые проекты.

На данный момент хедж-фонд не заявлял о намерении предпринимать атаку на Chevron, и соответствующее решение пока не принято, отмечают источники.

Однако, по их словам, он рассматривает такую возможность и обсуждает с другими инвесторами создание группы для покупки акций Chevron на случай, если решит запустить следующую кампанию.

Chevron изучила ситуацию с Exxon и поняла, что ей необходимо срочно донести до инвесторов свои планы, связанные с энергетическим переходом, говорят источники. Представители совета директоров Chevron этим летом впервые с начала пандемии провели личную встречу для обсуждения, в том числе, вопроса борьбы с Engine No. 1.

Chevron занимается разработкой стратегии энергоперехода с начала пандемии. В ближайшие недели компания планирует озвучить новые, более амбициозные цели в плане сокращения выбросов, отметил один из источников. Кроме того, по его словам, компания изучает возможность включения в состав совета директоров одного нового директора с опытом в сфере охраны окружающей среды.

Акции Chevron теряют в цене 0,1% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 16%.