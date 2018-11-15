Экономика

16:51 15.11.2018

Миру пора отказаться от мысли о нефти по $100 за баррель

2 мин читать
Миру пора отказаться от мысли о нефти по $100 за баррель

Рост добычи углеводородов на сланцевых месторождениях и продолжающееся совершенствование технологий означают, что цена нефти вряд ли вернется к $100 за баррель, заявила финансовый директор Chevron Corp. Пэт Яррингтон в интервью агентству Bloomberg.

"Нам всем следует привыкнуть к мысли о том, что сейчас не стоит ожидать нефти по $100, $120, $140 за баррель", - сказала она.

Динамика цен на нефть WTI в последние недели косвенным образом подкрепляет ее позицию: подешевела более чем на 26% с зафиксированного в октябре 4-летнего максимума и в четверг торговалась немногим выше $56 за баррель. При этом в начале осени трейдеры прогнозировали скорый рост практически до $100 за баррель.

"Довольно много нефти можно добывать по сравнительно низкой себестоимости, что создает своего рода верхний предел роста цен", - отмечает П.Яррингтон. По ее словам, сейчас этот уровень еще ниже, чем было принято считать в отрасли в 2014 году, перед началом масштабного падения.

Chevron, вторая по величине нефтегазовая компания США, в стратегии на ближайшие сделала ставку на сланцевые месторождения Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико. В 2018 году на этот регион приходится 18% ее совокупных инвестиций.

Компания владеет некоторыми участками Пермского бассейна больше сотни лет, но активно разрабатывает их лишь в последнее время. И добыча растет настолько быстро, что сейчас фактическое освоение месторождений опережает план развития на год, заявила финдиректор.

Теги: #мнение #нефть #цена #chevron
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина за 10 мес. снизила импорт нефти на 28,4%

Цены на топливо в Украине обвалятся в ближайшие дни

Цены Brent перешла к росту, WTI дешевеет на данных о запасах

Причину обвала нефтяных цен надо искать в Вашингтоне - Citigroup

Рост цен на нефть превышает 2,4%, Brent торгуется у $67,3 за баррель

МЭА резко повысило прогнозы добычи нефти в США на 2018-2019гг

Нефть продолжает дешеветь после 7%-ного падения WTI и перехода Brent к "медвежьему" тренду накануне

Цены на нефть продолжают падение

Нефть ускорила падение, Brent обновила минимум с апреля

МЭА видит риск существенного дефицита нефти в 2020-х годах

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы

Курс биткойна упал до минимума с октября 2017 года

МВФ ожидает принятия госбюджета-2019 для рассмотрения новой программы поддержки Украины

Украина за 10 мес. увеличила импорт угля на 15,5%

Для запуска отопительного сезона Смеле будет предоставлено 25 млн грн кредита - Зубко

Все котельные в Украине работают, кроме 20, обслуживающих Смелу

Второе заседание межправкомиссии по экономическому, торговому и техсотрудничеству Украина-Катар запланировано на 2020г

Польская компания может заняться достройкой киевского ТРЦ

Мининфраструктуры выступает за передачу Николаевского желдорвокзала в концессию

Морпорты Украины за 10 мес. сократили перевалку грузов на 0,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА