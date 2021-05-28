Green Deal

15:08 28.05.2021

Инвестор-экоактивист настаивает на сокращении добычи нефти и газа Exxon

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Инвестор-экоактивист настаивает на сокращении добычи нефти и газа Exxon

Хедж-фонд Engine No. 1, который сумел провести как минимум двух своих кандидатов в совет директоров Exxon Mobil Corp., считает, что компании следует сократить добычу нефти и газа, пишет Financial Times, передаёт Green Deal.

«Им надо выработать позицию для достижения успеха. Это означает снижение производства нефти и газа в будущем», — сказал юрист Чарли Пеннер, который возглавлял кампанию Engine No. 1 против Exxon.

Хедж-фонд запустил кампанию в декабре прошлого года, выдвинув четырех кандидатов в совет директоров Exxon. Борьба за голоса акционеров, ставшая одной из наиболее дорогостоящих в истории Уолл-стрит, завершилась на годовом собрании в среду. Согласно предварительным результатам голосования, два кандидата Engine No. 1 были избраны в совет директоров Exxon. Фонд ожидает, что еще один его кандидат пройдет в орган управления после того, как станут известны официальные итоги, вероятно, в середине следующей недели.

Доля Engine No. 1 в Exxon составляет лишь $50 млн при капитализации компании в приблизительно $250 млрд.

Пеннер отметил, что Engine No. 1 будет внимательно следить за действиями руководства Exxon. Некоторые аналитики считают, что менеджмент компании может просто-напросто игнорировать новых директоров.

«Я не рекомендую этого делать», — сказал Пеннер.

Два крупнейших акционера Exxon — BlackRock и Vanguard — поддержали некоторых кандидатов Engine No. 1. По мнению экоактивистов, это свидетельствует о начале новой эры в отношении Уолл-стрит к климатическим рискам.

Хедж-фонд отмечал, что его кампания связана не только с климатической повесткой, но и с финансовыми показателями Exxon.

Основатель Engine No. 1 Крис Джеймс отметил, что фонд не является некоммерческой организацией. «Наша идея заключается в том, что это положительно повлияет на стоимость акций», — сказал он.

Engine No. 1 не призывает Exxon следовать примеру British Petroleum Corp. в развитии возобновляемых источников энергии. «BP тратит миллиард долларов на покупку половины ветряного парка, созданного Equinor, это не лучшая бизнес-модель, и рынок не приветствовал это», — отметил Пеннер, ссылаясь на прошлогоднюю сделку двух компаний.

По его словам, Engine No. 1 даст Exxon время разработать новую стратегию. Однако компании все равно необходимы глубокие перемены. Переход к экологически чистым источникам энергии идет быстрее, чем ожидалось, что подрывает предположение Exxon о долгосрочном спросе на ее нефть.

Компании необходимо разработать план, учитывающий возможность того, что «мир может не нуждаться в нефтяных баррелях», сказал Пеннер.

Добыча Exxon в данный момент составляет почти 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, или более 4% от мировой добычи. Компания имеет долгосрочные планы по добыче нефти в США и на шельфе Гайаны.

Теги: #greendeal #exxon_mobil
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