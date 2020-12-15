Exxon планирует сократить выбросы парниковых газов к 2025 году

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp. планирует сократить выбросы парниковых газов в течение следующих пяти лет для содействия достижению целей Парижского соглашения по климату.

Как сообщается в пресс-релизе Exxon, компания к 2025 снизит интенсивность выбросов в ходе разведки и добычи нефти и газа на 15-20% по сравнению с уровнями 2016 года.

План сокращения выбросов предполагает снижение на 40-50% выбросов метана и на 35-45% объемов факельного сжигания в рамках глобальных операций компании.

Exxon стремится к 2030 году обеспечить лидирующие в отрасли показатели по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, говорится в сообщении.

"Мы уважаем и поддерживаем стремление общества добиться нулевого уровня нетто-выбросов к 2050 году и продолжаем выступать за политику поиска эффективных с точки зрения затрат рыночных решений проблем, связанных с рисками изменения климата", - заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Exxon Даррен Вудс.

Акции Exxon дешевеют на 2,5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 38,8%, до $185,2 млрд.