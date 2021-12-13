Green Deal

12:25 13.12.2021

ExxonMobil продолжает сталкиваться с давлением со стороны инвесторов-экоактивистов

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ExxonMobil продолжает сталкиваться с давлением со стороны инвесторов-экоактивистов

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. (ExxonMobil) подвергается давлению со стороны группы инвесторов, которая называет себя Coalition for a Responsible Exxon или CURE, сообщает Green Deal со ссылкой на Forbes.

Инвесторы обвиняют компанию в том, что она не смогла в 2021 году установить «конкретные цели по сокращению выбросов для сегментов бизнеса Exxon в сфере переработки и сбыта», несмотря на планы направить $15 млрд на проекты сокращения вредных выбросов до 2027 года. CURE призывает уволить генерального директора компании Даррена Вудса.

Как сообщалось, хедж-фонд Engine No. 1 ранее в этом году провел успешную кампанию, внедрив трех своих представителей в совет директоров Exxon. Хедж-фонд, владеющий небольшой долей Exxon, привлек на свою сторону более крупных акционеров, продвигая идею о том, что Exxon должна уделять больше внимания развитию направления «зеленых» технологий, сокращая расходы на нефтегазовые проекты.

В начале декабря 2021 года компания сообщила, что к концу текущего года, вероятно, достигнет целей по сокращению вредных выбросов, поставленных на конец 2025 года. В декабре 2020 года ExxonMobil заявила о намерении уменьшить выбросы от добывающих операций на 15-20% по сравнению с уровнями 2016 года за пять лет.

Теги: #exxon_mobil #green_deal #выбросы_со2
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