Экономика

20:10 29.10.2020

Exxon уволит 1,9 тыс. сотрудников в США

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Exxon уволит 1,9 тыс. сотрудников в США

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil в четверг объявила о намерении уволить 1,9 тыс. сотрудников в США.

Таким образом, Exxon стала последней среди крупнейших нефтекомпаний, сообщившей о сокращении штата из-за негативного влияния пандемии COVID-19 на отрасль, отмечает The Wall Street Journal.

Основная часть увольнений затронет управленческие офисы в Хьюстоне. Увольнения будут проходить как на добровольной основе, так и принудительно, сообщила компания.

Exxon заявила, что проводит глобальную проверку штата, который насчитывает 74 тыс. человек. В том числе в начале октября компания анонсировала сокращение порядка 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года, а также предложила добровольные увольнения сотрудникам в Австралии.

В пятницу Exxon опубликует отчетность за июль-сентябрь. Аналитики ожидают, что впервые в своей истории нефтепроизводитель объявит об убытке по итогам третьего квартала подряд.

Капитализация Exxon с начала текущего года рухнула на 54%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился менее чем на 7% за этот период.

Exxon осуществляет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями более чем в 20 НПЗ и химических заводах по всему миру.

Теги: #сша #exxon_mobil #увольнение
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