Green Deal

11:07 25.08.2021

GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

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GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

Автопроизводитель General Motors объявил о решении отозвать все автомобили Chevrolet Bolt, проданные по всему миру, из-за риска возгорания в связи с возможным дефектом аккумуляторов LG, передает Green Deal

Как сообщается на сайте компании, ранее объявленный отзывной список пополнился еще 73 тыс. автомобилей. Производитель намерен заменить в них батареи.

По данным агентства Associated Press, официальный представитель GM Дэн Флорес сообщил, что производство и продажа Chevrolet Bolt приостановлена до тех пор, пока проблема с аккумуляторами не будет решена.

GM — не единственная компания, которая за последний год столкнулась с проблемой возгорания машин из-за литий-ионных батарей, используемых в электромобилях. В прошлом году Ford Motor Co., Hyundai Motor Co. и BMW AG также были вынуждены отзывать новые модели электрокаров.

 

Теги: #gm #аккумулятор #chevrolet
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