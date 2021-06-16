Великобритания хочет наладить выпуск аккумуляторов с Ford, Nissan, LG и тремя другими компаниями

Власти Великобритании участвуют в переговорах с шестью компаниями с целью строительства заводов по производству аккумуляторов для электромобилей на территории королевства, сообщила газета Financial Times.

«Компании Ford, Nissan, LG, Samsung, Britishvolt и InoBat Auto ведут переговоры с правительством Великобритании и местными органами власти по вопросу финансовой поддержки и будущего расположения заводов», — говорится в публикации.

В статье приводятся слова источника в правительстве Великобритании о «тесном сотрудничестве с инвесторами и автомобилестроителями с целью продвижения планов массового производства аккумуляторов в Соединенном Королевстве».

Ранее Financial Times писала о том, что японский автопроизводитель Nissan Motor Co. находится на продвинутой стадии переговоров с правительством Великобритании о постройке завода по производству аккумуляторов для электромобилей мощностью 200 тыс. единиц в год.

Новое производство планируется расположить на существующем заводе Nissan в Сандерленде. Оно станет самым большим хабом компании по выпуску оборудования для электромобилей за пределами Японии.

По данным FT, объявление о начале строительства завода запланировано на лето этого года и должно быть сделано до начала конференции ООН по изменению климата, которая пройдет 1-12 ноября 2021 года под председательством Великобритании.

Как сообщалось, британский премьер Борис Джонсон ранее представил план так называемой «зеленой» промышленной революции, который предусматривает в том числе введение запрета на продажу новых легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Это на 10 лет раньше, чем планировалось изначально.

Источник: Green Deal