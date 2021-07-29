Green Deal

15:59 29.07.2021

Hyundai и LG построят аккумуляторный завод в Индонезии под нужды выпуска электромобилей

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Hyundai и LG построят аккумуляторный завод в Индонезии под нужды выпуска электромобилей

Две южнокорейские компании — Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions — договорились построить завод по производству аккумуляторов в Индонезии стоимостью $1,1 млрд, передает Green Deal, ссылаясь на сообщение автопроизводителя.

Эти компании в среду в Сеуле подписали меморандум о взаимопонимании с индонезийским правительством по этому проекту. Предприятие, как планируется, будет построено к 2023 году и начнет выпускать продукцию годом позже. Располагаться оно будет в Караванге, вблизи Джакарты, столицы Индонезии.

Индонезия является крупнейшим производителем никеля, который используется в производстве аккумуляторных батарей.

В Hyundai полагают, что благодаря новому предприятию она и ее сестринская компания Kia будут обеспечены стабильными поставками аккумуляторов для электромобилей в будущем.

LG Energy Solution была выделена из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, но остается дочерей компанией. Эта реорганизация была осуществлена в рамках плана оптимизации бизнес-процессов в LG Group. LG Energy Solution занимается исключительно производством аккумуляторов.

Ранее в этом году LG Chem Ltd. объявила о плане инвестиций в размере $9 млрд, большая часть которых пойдет на производство аккумуляторов, напоминает MarketWatch.

Теги: #электромобили #аккумулятор #lg #hyundai
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