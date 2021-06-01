Green Deal

16:05 01.06.2021

Подводный кабель NordLink соединил ветропарки Германии и ГАЭС Норвегии

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Подводный кабель NordLink соединил ветропарки Германии и ГАЭС Норвегии

Германия и Норвегия будут совместно использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) после введения в строй подводного кабеля NordLink, помогая друг другу выравнивать графики нагрузки своих энергосистем, сообщает Deutsche Welle, передаёт Green Deal.

Подводная высоковольтная линия электропередачи постоянного тока мощностью 1400 МВт и общей протяженностью 623 километра соединила ветряные и солнечные электростанции на севере Германии с норвежскими гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС). Ее сооружение длилось пять лет.

Объем инвестиций составил около 2 млрд евро. В число инвесторов проекта вошли государственные операторы электросетей норвежская Statnett и голландская Tennet (является одним из крупнейших в ФРГ собственников ЛЭП), а также германский госбанк KfW.

Прокладка подводного кабеля, одного из самых протяженных в мире, была завершена осенью 2020 года, затем несколько месяцев продолжались технические испытания и работа линии в пробном режиме, после чего в апреле началось ее коммерческое использование.

Кардинальная проблема возобновляемой энергетики состоит в нехватке промежуточных накопителей. Ветер дует и солнце светит не всегда именно в тот момент, когда электроэнергия особенно востребована. В результате ветряки и солнечные батареи то работают впустую, то не в состоянии удовлетворить подскочивший спрос.

Идея NordLink состоит в том, чтобы фактически превратить в накопители норвежские гидроэлектростанции. Норвегия — крупнейший в Европе производитель гидроэнергии, которая обеспечивает свыше 90% потребляемого в стране электричества и его экспортные поставки. Большинство ГАЭС расположены на юге страны.

При этом на северо-западе Германии, где почти беспрерывно дуют ветры Атлантики, на суше и все чаще на море действует растущее число ветропарков, к тому же весьма широко используются солнечные батареи. При сильном ветре, ярком солнце и временно низком спросе эти ВИЭ производят избыточную электроэнергию. Теперь в подобные моменты «зеленое» электричество будут перебрасывать по NordLink в Норвегию и там использовать в местных сетях, что позволит гидроэлектростанциям останавливать турбины и накапливать воду в водохранилищах. Это особенно важно в сухие и тем более засушливые летние месяцы, которые в условиях изменения климата становятся все более вероятными.

В периоды высокого спроса на северо-западе ФРГ норвежские ГАЭС будут возвращать туда «зеленую» электроэнергию и при необходимости добавлять свою.

По данным компании Tennet, NordLink способен обеспечить снабжение свыше 3,6 млн домохозяйств. Это не решает полностью проблему выравнивания производства на установках ВИЭ в регионе, но это часть решения.

Одновременно NordLink существенно укрепляет роль Норвегии в европейской энергетике. Скандинавская страна уже является важным поставщиком нефти и газа, а теперь она будет еще и крупным центром производства, хранения и распределения электроэнергии. Норвегия уже соединена подводными ЛЭП со Швецией, Данией и Нидерландами.

В этом году ожидается завершение прокладки самого длинного в мире подводного силового кабеля North Sea Network Link протяженностью свыше 720 километров, который соединит Норвегию с Англией и будет действовать по тому же принципу, что и новая ЛЭП с Германией.

Теги: #гаэс
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