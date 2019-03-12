Двое работников Днестровской ГАЭС пострадали в ходе ремонтных работ

Двое работников Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) пострадали во время проведения ремонтных работ из-за обрушения опалубки штольни.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, во вторник в полицию поступила информация от дежурного Управления ГСЧС в Черновицкой области о том, что на территории Днестровской ГАЭС (с.Васильевка Сокирянского района) произошло обрушение опалубки второй подводной штольни. В результате этого заблокированными оказались двое рабочих, проводивших работы.

Бригада горной спасательной службы достала работников ГАЭС из штольни и передала медицинским работникам.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сокирянского отделения полиции.