Экономика

11:19 24.07.2020

Рабгруппа по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере аппарата СНБО обращает внимание Кабмина на необходимость развития гидроэнергетики и строительства ряда ГЭС и ГАЭС

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Рабгруппа по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере аппарата СНБО обращает внимание Кабмина на необходимость развития гидроэнергетики и строительства ряда ГЭС и ГАЭС

Рабочая группа по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере Совета национальной безопасности и обороны Украины обратится к правительству с предложениями разработать и утвердить план реализации стратегии достройки Днестровской и Ташлыцкой ГАЭС, а также строительства Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС-2, сообщил аппарат СНБО в пятницу.

Правительству также предложено, в частности, реализовать Программу развития гидроэнергетики до 2026 года и совместно со Всемирным банком рассмотреть вопрос разработки и реализации проекта "Повышение эффективности работы ЧАО "Укргидроэнерго" в условиях присоединения украинской энергосистемы к ENTSO-E", указано в сообщении аппарата СНБО по результатам заседания рабочей группы по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере при участии заинтересованных министерств и ведомств.

Кроме того, областным госадминистрациям предложено включить в программы развития регионов вопрос комплексного использования гидроэнергетического потенциала.

По словам генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, участвовавшего в заседании рабочей группы, расширение сети ГАЭС в Украине, в частности, будет способствовать выполнению требований по контролю частоты и мощности для интеграции энергосистемы Украины ENTSO-E. Он также отметил, что мощности ГАЭС позволят уменьшать "провалы" нагрузки в ночные часы, разгрузят АЭС и ТЭС, создадут мобильный аварийный резерв генерирующей мощности и резерв регулирования для подключения ВИЭ-объектов.

Как сообщалось, программа развития гидроэнергетики в Украине до 2026 года предусматривает достройку Днестровской ГАЭС (1,25 ГВт) и Ташлыкской ГАЭС (0,3 ГВт), строительство Каневской ГАЭС (1 ГВт), Каховской ГЭС (0,25 ГВт) и Верхнеднестровского каскада ГЭС (0,39 ГВт). Модернизация позволит увеличить установленную мощность ГЭС на 0,425 ГВт.

В июле ЧАО "Укргидроэнерго" заявило, что настаивает на необходимости принятия изменений в госбюджет Украины на 2020 год, предусматривающих предоставление ему государственных гарантий под реализацию проектов строительства Каневской ГАЭС и третьей очереди Днестровской ГАЭС.

Теги: #снбо #гаэс #гэс #гидроэнергетика
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