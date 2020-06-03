Экономика

16:10 03.06.2020

Кабмин одобрил механизм предоставления "Укргидроэнерго" госгарантий под проекты строительства Днестровской и Каневской ГАЭС

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Кабмин одобрил механизм предоставления "Укргидроэнерго" госгарантий под проекты строительства Днестровской и Каневской ГАЭС

Кабинет министров одобрил с доработкой проект внесения изменений в закон о госбюджете в части предоставления государственных гарантий ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов по достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду по инициативе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"С целью обеспечения стабильной работы энергосистемы существует безотлагательная потребность в строительстве маневренных мощностей. Уже принято решение о достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС. "Укргидроэнерго" ищет источники финансирования такого строительства и подписало несколько меморандумов с иностранными компаниями", – сообщила врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец, представляя проект изменений в закон о госбюджете.

В то же время, по ее словам, привлечение льготного заимствования под реализацию строительства ГАЭС возможно при условии предоставления государственных гарантий.

Согласно представленному Буславец проекту изменений, "Укргидроэнерго" для обеспечения долговых обязательств по кредитам, привлекающимся для финансирования инвестпроектов строительства третьей очереди Днестровской ГАЭС и Каневской ГАЭС по решению Кабмина может освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение на выполнение обязательства по госгарантиям и вносить плату за их предоставление в госбюджет.

По мнению Буславец, внесение изменений даст возможность активно привлекать индивидуальные инвестиции и реализовывать проекты по строительству ГАЭС.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2019 году подписало с германской Inpec Engineering GmbH меморандум о сотрудничестве в вопросе строительства в Украине гидроэлектростанций (ГЭС).

Стороны обсудили возможность совместной реализации проектов, таких как строительство Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2 и третьей очереди Днестровской ГАЭС.

"Укргидроэнерго" в марте 2019 года подписало меморандум с турецкой строительной группой Ozaltin Holding о сотрудничестве при сооружении Каневской ГАЭС.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт. Государство владеет 100% акций общества.

Теги: #гаэс #кабмин #бюджет #укргидроэнерго #госгарантии
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