Экономика

17:26 12.12.2018

НКРЭКУ повысила с 2019г средний тариф ГЭС "Укргидроэнерго" на 28%, для ГАЭС понизила на 35,6%

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НКРЭКУ повысила с 2019г средний тариф ГЭС "Укргидроэнерго" на 28%, для ГАЭС понизила на 35,6%

 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила средний общегодовой тариф на 2019 год для ГЭС и ГАЭС ЧАО "Укргидроэнерго" на 7,2% – 59,15 коп/кВт-ч (здесь и далее – без НДС).

Согласно принятому комиссией в среду решению, прогнозированный объем товарной продукции составит 5,990 млрд грн

Средний тариф для ГЭС вырастет на 28% – до 31,5 коп/кВт-ч, для ГАЭС снизится на 35,6% – 266,1 коп/кВт-год. 

Ставку платы за электроэнергию, отпускаемую ГЭС, в первом квартале составит 8,13 коп./кВт-ч, втором – 5,16 коп./кВт-ч, третьем - 14,83 коп./кВт-ч, четвертом – 4,01 коп./кВт-ч.

Ставка платы за рабочую мощность для ГЭС на первый квартал – 185,364 тыс. грн/МВт, второй - 123,295 тыс. грн/МВт, третий - 248,680 тыс. грн/МВт, четвертый - 103,408 тыс. грн/МВт.

Для ГАЭС ставка платы за электроэнергию будет равна: в первом квартале - 140,48 коп./кВт-ч, втором – 152,82 коп./кВт, третьем – 152,04 коп./кВт-ч, четвертом - 143,75 коп./кВт-ч. 

Ставка платы за рабочую мощность ГАЭС в первом квартале – 263,790 тыс. грн/МВт, втором –376,821 тыс. грн/МВт, третьем – 386,749 тыс. грн/МВт, четвертом - 295,586 тыс. грн /МВт. 

Утвержденный НКРЭУ объем инвестиционной программы на 2019 год равен 3,063 млрд грн. В частности, 1,961 млрд грн – для ГЭС, и 1,101 млрд грн – для ГАЭС.

Ранее "Укргидроэнерго" предлагало утвердить тариф для ГЭС 56,57 коп./кВт-ч, ГАЭС – 529,35 коп./кВт-ч. Таким образом, средний тариф для ГЭС/ГАЭС компания предлагала в размере 116,44 коп./кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #гаэс #нкрэку #укргидроэнерго #гэс #тарифы
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