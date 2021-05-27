"Интерпайп" инвестировал в производство «зеленой» стали, когда о Green Deal еще никто не говорил – первый замгендиректора

Украинская промышленная компания «Интерпайп» инвестировала в переход к производству «зеленой» стали тогда, когда о Green Deal никто в Украине еще не говорил, и даже не обсуждал возможность государственной поддержки, заявил первый заместитель генерального директора «Интерпайпа» Денис Морозов на международной конференции «UkraineInvest Talks: Dnipro» в Днепре в четверг, передаёт Green Deal.

При этом он отметил, что компания является одним из крупнейших инвесторов не только в Днепропетровской области, но и в Украине. Так, «Интерпайп» вложил $1 млрд в строительство инновационного электросталеплавильного комплекса «Интерпайп Сталь» совместно со смежными производствами, и до сих это предприятие остается единственным металлургическим заводом, построенным «с нуля» за годы независимости Украины.

Более того, «Интерпайп Сталь» — это крупнейшая экологическая инвестиция в промышленность Украины. В Днепре вместо устаревшего, экологически грязного мартеновского производства уже девять лет работает завод, который соответствует всем экологическим требованиям Евросоюза. В результате такой экомодернизации выбросы СО2 в атмосферу снизились в 10 раз, потребление природного газа – в восемь раз.

«Наш завод – яркий пример того, что Green Deal в Украине возможен, а «Интерпайп Сталь» уже соответствует всем целевым показателям Green Deal — до 250 кг СО2 на тонну стали», — подчеркнул топ-менеджер.

Он также отметил, что «Интерпайп Сталь» — не единственная инвестиция компании, она ежегодно инвестирует $60 млн в модернизацию производства.

«Так, в прошлом году мы запустили несколько линий по механической обработке железнодорожных колес для экспортных рынков — стран Евросоюза и США. Результат этой инвестиции демонстрирует статистика: два из трех грузовых вагонов в Европе – с нашими колесами. Более того, «Интерпайпу» — первому из компаний постсоветского пространства – удалось войти в сегмент пассажирских колес для высокоскоростных поездов. В конце прошлого года мы начали поставки такой продукции для национального оператора железных дорог Германии Deutsche Bahn», — констатировал Морозов.

По его словам, «Интерпапйп» также инвестирует в производственные мощности по выпуску трубной продукции. Каждое третье здание в эмирате Дубай построено с использованием труб «Интерпайпа». Продукция компании используется для обустройства систем охлаждения и пожаротушения в аэропорту Дубай, отеле «Атлантис Палм» в Дубай, «Дубай Марина», «Бурдж Халифа» и многих других.

В настоящее время основной приоритет – развитие производства труб нефтегазового сортамента (OCTG) с премиальными соединениями. Инвестиции в мощности по выпуску премиальной трубной продукции уже позволили «Интерпайпу» одержать ряд весомых побед на Ближнем Востоке – группа поставила в Турцию премиальные трубы с безмуфтовым соединением UPJ-F, а также заключила контракты с ближневосточными нефтяными гигантами ADNOC (ОАЭ) и Qatar Petroleum.

«На сегодня инвестиционный портфель «Интерпайпа» составляет $100 млн. Мы продолжаем наращивать производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого компания реализует такие инвестпроекты, как строительство нового цеха по производству колесных пар, модернизация термоотдела, установка нарезных линий. Все новые проекты строятся с учетом требований европейского экологического законодательства», — подчеркнул первый замгендиректора.

Наряду с инвестициями в производство, совместно с городом Днепр, в 2020 году компания начала реализацию проекта по возвращению интереса к инженерным специальностям. На сегодня открыто несколько лабораторий мехатроники в школах Левого Берега, параллельно «Интерпайп» участвует в реконструкции кабинетов труда. Совместными усилиями с мэрией «Интерпайп» намерен вернуть интерес к инженерии и создать мощный инженерный хаб на Левом Берегу Днепра.

«Сегодня нас слушают потенциальные инвесторы в регион. Я хочу рассказать историю про 2014 год, когда у наших американских и европейских клиентов была высокая обеспокоенность, сможем ли мы, с учетом ситуации в стране, производить и своевременно отгружать продукцию. Чтобы их успокоить и сделать процесс максимально прозрачным, мы поставили во всех основных цехах камеры, которые в режиме онлайн транслировали изображение на наш сайт. Таким образом клиент мог в любое время посмотреть на производственный процесс, и это сняло напряжение», — пояснил Морозов.

И добавил для потенциальных инвесторов, что Днепр – один из лучших регионов для инвестирования. Здесь хорошо развита ж/д инфраструктура, область географически близка к морским портам, развита и сейчас активно обновляется сеть автомагистралей. Что важно для промышленных производств, Днепр – город с сильной инженерной базой, с квалифицированными инженерными кадрами.

«R&D-центр нашей компании расположен в Днепре, и именно наши днепровские инженеры спроектировали один из наших самых сложных продуктов – премиальное резьбовое соединение. Кроме «Интерпайпа» всего три компании в мире могут производить такой продукт. Инвестируйте в Днепр – инженерную столицу Украины!», — призвал топ-менеджер «Интерпайпа» бизнесменов.

«Интерпайп» — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году «Интерпайп» реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В компании работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году она перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» под брендом «Интерпайп Сталь».

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.