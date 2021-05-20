УСПП попросил ВРУ доработать законопроект о госэкоконтроле

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) направил письмо спикеру Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой доработки проекта закона №3091«О государственном экологического контроле» во избежание потенциальных убытков для предприятий, сообщила пресс-служба УСПП в четверг.

«Указанные в ст. 19 законопроекта полномочия о временном запрете деятельности отдельных единиц оборудования, цехов и в целом предприятий без соответствующего решения суда недопустимы… Остановка производственной деятельности крупных предприятий на хотя бы 3 рабочих дня может привести к убыткам в десятки, а то и сотни миллионов гривен», – отмечается в сообщении.

Кроме того, как сообщается, в законопроекте не приведены четкие определения терминов и критериев «высшая степень экологического риска», «план патрулирования», «системные нарушения и/или значительное ухудшение состояния окружающей среды или отдельных его компонентов» и др. По мнению УСПП, это может привести к неоднозначной трактовке прав и обязанностей как предприятий, так и органов государственного экологического контроля.

Также в УСПП считают, что размеры штрафов за нарушение природоохранного законодательства недостаточно обоснованы, а внеплановые проверки противоречат как основным принципам государственного надзора, так и п. 3. ст. 5 самого законопроекта.

Как сообщалось, представители Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) на заседании Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования 12 апреля попросили парламентариев доработать проект закона №3091 «О государственном экологического контроле», который Комитет рекомендовал к утверждению.

«Законопроект №3091 вместо того, чтобы убрать недостатки действующей системы, фактически создает правовые коллизии и предлагает заведомо нерабочую модель. Все вопросы, связанные с контролем за деятельностью предприятий, должны оставаться в рамках действующего Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Природоохранная функция экологической инспекции (Госэкоиспекции — ред.), действительно, должна быть усилена. Например, путем налаживания сотрудничества с другими институтами и ужесточения требований к инспекторам и их мотивации, противодействия коррупции», – сказано в сообщении ЕБА по итогам заседания.

Источник: Green Deal