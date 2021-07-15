Green Deal

16:50 15.07.2021

Рада поддержала в первом чтении законопроект о госэкоконтроле

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Рада поддержала в первом чтении законопроект о госэкоконтроле

Депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг поддержали в первом чтении проект закона №3091 "О государственном экологическом контроле".

"За" проголосовал 251 народный депутат при необходимых 226, воздержались – 50, против – 0.

Законопроект №3091 ужесточает ответственность за нарушение природоохранного законодательства, устанавливает штраф за недопуск экологического инспектора на предприятие, убирает дублирование полномочий между различными государственными учреждениями, предлагает создать новый орган, который будет осуществлять контроль за соблюдением требований и норм законодательства в сфере экологического контроля.

Теги: #законопроект #экоконтроль
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