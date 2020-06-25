Украинские туроператоры обратились к Зеленскому с требованием ввести антикризисные меры для поддержки выездного туризма

Представители туристической отрасли обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству и профильным комитетам Верховной Рады с требованием создать антикризисный комитет с участием туроператоров и содействовать зеркальному открытию границ с другими странами, сообщила пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Согласно обращению, туроператоры требуют проведения переговоров министерства иностранных дел со странами, которые открыли границы для других стран, исключая Украину, а также введения зеркального и одновременного открытия границ с ними.

Представители отрасли настаивают, что въездной и выездной туризм должны получать равную поддержку от государства.

"Назначьте профессионалов, которые будут понимать разницу между въездным, выездным и внутренним туризмом. Это понятия, которые не могут быть взаимозаменяемыми. Почему сегодня антикризисные шаги подаются в формате замены выездного туризма въездным? Это не выход из кризиса для отрасли, а только подмена понятий, которая приведет к еще более сильному упадку", - указано в тексте обращения.

По данным туроператоров, в отрасли работает более 250 тыс. человек, и во время карантина тысячи потеряли работу. Кроме того, туристические компании несут убытки из-за штрафных санкций при возвращении оплаченных и не использованных туров. При этом представители отрасли подчеркнули, что не требуют финансовых дотаций или обеспечения рабочими местами.

Обращение подготовили представители туристической отрасли вместе с Антикризисным советом общественных организаций и УСПП.