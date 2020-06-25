Экономика

14:30 25.06.2020

Украинские туроператоры обратились к Зеленскому с требованием ввести антикризисные меры для поддержки выездного туризма

1 мин читать

Представители туристической отрасли обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, правительству и профильным комитетам Верховной Рады с требованием создать антикризисный комитет с участием туроператоров и содействовать зеркальному открытию границ с другими странами, сообщила пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Согласно обращению, туроператоры требуют проведения переговоров министерства иностранных дел со странами, которые открыли границы для других стран, исключая Украину, а также введения зеркального и одновременного открытия границ с ними.

Представители отрасли настаивают, что въездной и выездной туризм должны получать равную поддержку от государства.

"Назначьте профессионалов, которые будут понимать разницу между въездным, выездным и внутренним туризмом. Это понятия, которые не могут быть взаимозаменяемыми. Почему сегодня антикризисные шаги подаются в формате замены выездного туризма въездным? Это не выход из кризиса для отрасли, а только подмена понятий, которая приведет к еще более сильному упадку", - указано в тексте обращения.

По данным туроператоров, в отрасли работает более 250 тыс. человек, и во время карантина тысячи потеряли работу. Кроме того, туристические компании несут убытки из-за штрафных санкций при возвращении оплаченных и не использованных туров. При этом представители отрасли подчеркнули, что не требуют финансовых дотаций или обеспечения рабочими местами.

Обращение подготовили представители туристической отрасли вместе с Антикризисным советом общественных организаций и УСПП.

Теги: #туризм #успп #карантин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 25.06.2020
Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

11:26 25.06.2020
Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

20:04 23.06.2020
Правительство Молдовы продлило режим ЧП в области общественного здравоохранения до 15 июля

Правительство Молдовы продлило режим ЧП в области общественного здравоохранения до 15 июля

19:16 23.06.2020
Кинотеатры, ТРЦ и рестораны исключены из списка запрещенной деятельности во время карантина в Киеве

Кинотеатры, ТРЦ и рестораны исключены из списка запрещенной деятельности во время карантина в Киеве

17:54 23.06.2020
КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

КС рассмотрит представления о конституционности постановления о карантине и назначения Сытника директором НАБУ в письменной форме

17:09 23.06.2020
Египет готов открыть туристический сезон в июле в трёх центрах

Египет готов открыть туристический сезон в июле в трёх центрах

19:51 22.06.2020
Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки

Во Львовской области возобновляют пассажирские автоперевозки

15:49 22.06.2020
В Кабмине пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения

В Кабмине пояснили, что маркером для объявления эпидемической ситуации является 60 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения

14:15 22.06.2020
Мининфраструктуры просит усилить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

Мининфраструктуры просит усилить контроль за соблюдением карантинных требований в транспорте

12:22 22.06.2020
Еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов – Кличко

Еще у 43 киевлян за сутки обнаружили коронавирус, в больницы города госпитализировали 6 пациентов – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка разорвана

Окружной админсуд открыл производство по делу об изменении главы правления и членов набсовета "Приватбанка"

УЗ считает решение суда о правопреемстве долгов ДЖД угрозой нацбезопасности и просит власти защитить интересы государства

США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

НБУ обеспокоен быстрым наращиванием необеспеченных потребительских кредитов и ожидает в сегменте свыше 10% NPL

ПОСЛЕДНЕЕ

Положения меморандума с ВИЭ необходимо максимально точно отобразить в законопроекте о реструктуризации – Энергосообщество

Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства

Герус предлагает снизить "зеленые тарифы" для ВЭС от 2,5% до 20%, для СЭС – от 2,5% до 60%

ПриватБанк с 1 июля начнет ипотечное кредитование на срок до 20 лет в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 10%"

"Ашан" открыл первый в Украине магазин в ЖК

Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка разорвана

Окружной админсуд открыл производство по делу об изменении главы правления и членов набсовета "Приватбанка"

УЗ считает решение суда о правопреемстве долгов ДЖД угрозой нацбезопасности и просит власти защитить интересы государства

Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель

США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА