Экономика

13:39 05.02.2021

УСПП просит Кабмин вмешаться в ситуацию с отменой набсоветом "Укрзализныци" решения о создании UZ-Cargo

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УСПП просит Кабмин вмешаться в ситуацию с отменой набсоветом "Укрзализныци" решения о создании UZ-Cargo

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) обеспокоен последним решением наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ) об отмене создания филиала по грузовым перевозкам UZ-Cargo.

Как говорится в заявлении УСПП, распространенном в четверг вечером, данное решение по факту приостанавливает реформирование УЗ и блокирует запланированные капитальные инвестиции в инфраструктуру, в частности, в обновление грузового вагонного парка.

Кроме того, союз отмечает, что принятие набсоветом решения о прекращении финансирования строительства новых вагонов за госсчет приведет к невозможности освоения бюджетных средств до конца года, что, в свою очередь, приведет к пролонгации проблемы критической изношенности подвижного состава и тех убытков, которые испытывают из-за этого экспортоориентированные отрасли промышленности. Негативно это повлияет и на национального производителя в сфере транспортного машиностроения.

"Таким образом, УСПП выражает свою обеспокоенность относительно остановки реформирования "Укрзализныци" и призывает Кабинет министров Украины как главного акционера государственной компании вмешаться в ситуацию и не допустить нарастания противостояния между наблюдательным советом и правлением УЗ", - акцентировали внимание промышленники и предприниматели.

По их мнению, правительству при формировании персонального состава набсовета УЗ следует уделять особое внимание тому, чтобы назначенные чиновники обеспечивали поддержку национальных интересов Украины в целом и тех уже принятых стратегических решений относительно развития отечественной железной дороги, в частности.

"Модернизация "Укрзализныци" должна проходить на принципах экономического патриотизма и понимания того стратегического значения, что имеет компания для транспортной инфраструктуры и украинской экономики, ее развития в целом", - цитирует пресс-служба президента УСПП Анатолия Кинаха.

Ранее экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев сообщил, что наблюдательный совет на своем заседании 1 февраля 2021 года решил отменить решение правления УЗ о создании UZ-Cargo.

В свою очередь в UZ-Cargo заявили, что в настоящее время не комментируют данную ситуацию.

Теги: #успп #cargo #уз
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