Нужно продолжить воплощение земельной реформы на более качественном уровне – УСПП

Запуск рынка земли с 1 июля не означает завершение земельной реформы, предстоит завершить аудит и формирование Земкадастра, увязать его с генпланами развития городов и территорий, принять программу защиты плодородия земли и сформировать ответственное владение землей, сообщил Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП)в пресс-релизе в четверг.

"Что должно предшествовать открытию рынка земли? Завершение Земельного кадастра - ведь это аудит того, что мы имеем на самом деле. Утверждение всех Генеральных планов развития городов и ОТГ с тем, чтобы общины имели территории для развития своего населенного пункта. Такое планирование должно быть сделано минимум на 10-20 лет вперед", - отметил глава УСПП Анатолий Кинах, цитируемый в пресс-релизе.

УСПП также поддержал проведение всеукраинского референдума относительно рынка земли, чтобы граждане сформулировали свое видение этапности и механизмов дальнейшей реализации земельной реформы.

Кинах назвал положительным явлением формирование современного рынка земли, при этом уточнив необходимость комплексной программы организации этого процесса, в которой были бы прописаны все нормативные этапы: от отмены моратория до полноценного функционирования земельного рынка.

УСПП уточнил, что считает важным вопросом сохранение плодородия черноземов, поскольку в стране от 1 до 4 млн га деградированных и малопродуктивных с/х земель по причине отсутствия контроля за севооборотом и истощения земли из-за слишком интенсивного выращивания подсолнечника, рапса и других культур. По его данным, Украина должна помнить о влиянии производства подсолнечного масла и мирового лидерства по его экспорту на состояние почв в стране.

"В свое время на Украину давили из-за того, что мы ввели пошлину на экспорт семян подсолнечника - с тем, чтобы перерабатывать это сырье у нас, создавая тем самым конечный продукт и рабочие места. Европа, другие страны не желают выращивать у себя подсолнечник, потому что после него 3-4 года эти поля истощены", - отметил Кинах.

Глава УСПП также отметил низкую платежеспособность населения, которая в Украине в отношении доступа к кредитным ресурсам значительно ниже развитых стран.

"Стоимость займов в Украине в 3-4 раза выше, чем в ЕС. Это надо учитывать и разработать четкие и понятные меры предосторожности, потому что есть риск засилья серых схем по скупке земли теми, кто имеет значительные финансовые ресурсы", - подчеркнул Кинах.

Он призвал правительство совместно с учеными и общественными экспертами доработать данные вопросы и продолжить воплощение земельной реформы на более качественном уровне.

Как сообщалось, в мае 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал принятый в апреле Верховной Радой закон №2194, который парламент рассматривал полтора месяца. Законопроект реформирует систему управления в сфере земельных отношений, снимает искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа населения и бизнеса к земельным ресурсам, снижает коррупционные риски в сфере земельных отношений.

Согласно ему, вместо центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере земельных отношений, создается орган, реализующий госполитику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных. Упраздняются также институты госэкспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, отменяются полномочия Верховной Рады согласовывать изменение целевого назначения особо ценных земель, а также необходимость согласовывать с Кабинетом министров продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Из Земельного кодекса Украины исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.