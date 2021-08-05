Президиум Национального социально-экономического совета предложил Зеленскому назначить главой совета Кинаха

Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить главой совета президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

"Состоялся конкурс на занятие должности секретаря Национального совета, которая была вакантной в течение пяти лет. Также президиум Национального совета предложил президенту Украины назначить главой совета Анатолия Кинаха - от стороны работодателей, согласно установленной очередности ротации", - сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что принципиальным требованием президента является результативность диалога работников, их профсоюзных представителей работодателей и органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Если в государстве созданы институты для выработки совместных решений и определения принципов формирования государственной политики по оплате труда, обеспечению высоких стандартов охраны труда и одновременно сохранению возможности для развития бизнеса и недопущения чрезмерного фискального давления на работодателей, для поиска компромисса между работниками и работодателями, то эти институты должны работать и показывать людям реальный и понятный результат. Работники должны знать, что деятельность профсоюзов направлена на защиту их прав и повышение гарантий, а у работодателей благодаря этому совету должен быть эффективный цивилизованный инструмент для отстаивания своих интересов. Деятельность всех социальных партнеров должна быть направлена на достижение общественного согласия и взаимодействия", - отметил Зеленский.

Национальный трехсторонний социально-экономический совет состоит из равного количества полномочных представителей сторон социального диалога национального уровня и объединяет 60 членов, которые осуществляют свои полномочия на общественных началах: 20 членов профсоюзной стороны, которых делегируют репрезентативные объединения профсоюзов, имеющих статус всеукраинских, 20 членов стороны работодателей, которых делегируют репрезентативные объединения организаций работодателей, имеющих статус всеукраинских, и 20 членов стороны органов исполнительной власти, которые назначаются Кабинетом министров Украины.

Основной целью функционирования Национального совета и территориальных трехсторонних социально-экономических советов является определение и сближение позиций, достижение совместных договоренностей и принятие согласованных решений между представителями профсоюзов, работодателей и исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений.

Отмечается, что с 2016 года деятельность Национального совета не имела надлежащего организационного обеспечения, а, следовательно, она не могла быть в полной мере эффективной, как это определено законом.