Green Deal

19:35 17.05.2021

ЕС принял руководящие принципы по развитию устойчивой аквакультуры

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ЕС принял руководящие принципы по развитию устойчивой аквакультуры

Еврокомиссия приняла стратегические руководящие принципы для развития более устойчивой и конкурентоспособной аквакультуры Евросоюза до 2030 года в рамках реализации Европейского «зеленого» курса и стратегии «С фермы на вилку».

«The European Green Deal и стратегия «C фермы на вилку» подчеркивают потенциал выращиваемых морепродуктов как источника белка для продуктов питания и кормов, произведенных с низким уровнем выбросов углерода. Они играют важную роль в создании устойчивой продовольственной системы. Стратегия «С фермы на вилку» также ставит конкретные цели для аквакультуры, в частности, сокращение продаж противомикробных препаратов и значительное увеличение объемов органической аквакультуры», – говорится в документе, распространенном пресс-службой Еврокомиссии в понедельник.

Новые руководящие принципы устанавливают 4 цели для дальнейшего развития аквакультуры в ЕС. А именно: повышение устойчивости и конкурентоспособности, участие в «зеленом» переходе, обеспечение признания аквакультуры в обществе наряду с информированием потребителей, а также увеличение знаний и инноваций.

По словам Виргиниюса Синкявичюса, еврокомиссара по вопросам окружающей среды, океана и рыболовства, аквакультура играет все более важную роль в европейской продовольственной системе.

«Этот сектор может предложить здоровую пищу с меньшим воздействием на климат и окружающую среду, чем земледелие. В соответствии с принятыми сегодня руководящими принципами мы хотим позиционировать продукцию аквакультуры ЕС как глобальный эталон устойчивости и качества, снизить нашу зависимость от импорта морепродуктов и создать больше рабочих мест, особенно в прибрежных регионах», – отметил он.

По данным Еврокомиссии, всего 4% продукции аквакультуры в ЕС производится органическим способом. При этом за последние несколько лет потребление органической рыбы и морепродуктов на рынке Евросоюза увеличилось на 20%, а во Франции – на 48%.

Теги: #аквакультура #ес #green_deal
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