86% производителей конвертерной стали в ЕС не платят за выбросы СО2 – исследование

86% европейских компаний, производящих сталь конвертерным способом, в 2020 году не платили за выбросы СО2 благодаря избыточным квотам и снижению объемов производства, сообщается в исследовании GMK Center.

«Избыточные квоты появились у производителей стали ЕС не по причине эффективности проектов декарбонизации, а из-за уменьшения объемов производства (снижение объемов производства конвертерной стали в ЕС в 2020 году по сравнению с 2013 годом составило 22%) и специфики механизма системы торговли квотами. При создании этой системы в ЕС был заложен завышенный уровень бесплатных квот», – говорится в исследовании.

Согласно данным GMK Center, в 2020 году бесплатные квоты ЕС на выбросы СО2 для производителей конвертерной стали покрыли фактические выбросы на 136%. Таким образом, 18 из 22 крупнейших производителей конвертерной стали (а это 86% всех мощностей ЕС) имели в прошлом году избыточные квоты и не платили за выбросы СО2.

Отмечается, что европейские предприятия по производству стали в 2020 году могли бы получить около 1 млрд евро дополнительного дохода за счет продажи избыточных квот в системе EU ETS. Согласно новым условиям EU ETS, объем бесплатных квот будет корректироваться в зависимости от изменений производства более чем на 15% от базового, который использовался для расчета бесплатных квот.

Как сообщалось, в начале мая цена квот на выбросы углерода в ЕС впервые превысила 50 евро за тонну, хотя в декабре прошлого года не превышала 30 евро. Цена возросла, поскольку трейдеры уверены, что в ближайшие годы потребуется ужесточить доступность квот на выбросы углерода, если ЕС хочет достичь цели сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году.

Источник: Green Deal