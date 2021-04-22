НКРЭКУ утвердила зеленый тариф для ВЭС Eurocape мощностью 98 МВт

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), установила "зеленый" тариф для первой очереди ветряной электростанции (ВЭС) ООО "ЮроКейп Юкрейн I" (Запорожская обл.) мощностью 98,01 МВт в размере 8,82 евроцента за 1 кВт-ч.

Согласно принятому на заседании в четверг решению, срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.

Первая очередь Запорожской ВЭС в составе 27 ветротурбин GE Renewable Energyв мощностью 3,6 МВт соответствии с сертификатом ГАСИ введена в эксплуатацию 7 апреля 2021 года. Запланированный годовой объем отпуска электроэнергии объекта – 325,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, "ЮроКейп Юкрейн I" заявила о планах сооружения ВЭС мощностью 500 МВт в Запорожской области еще в 2009 году, однако, в частности, из-за проблем с землеотводом, на этап строительства проект вышел только в середине 2019 года.

Кредитование строительства ВЭС осуществляется при финансовой поддержке Американской корпорации финансирования международного развития (DFC, ранее – OPIC), которая в декабре 2017 года одобрило предоставление кредита на $150 млн и страхования с перестрахованием на сумму до $320 млн. Общая стоимость строительства ВЭС тогда оценивалась в EUR466 млн ($560 млн).

В июле 2019 года General Electric (GE) и LongWing Energy SCA (Люксембург) оформили пакет долгового финансирования в размере $150 млн для первой очереди Запорожской ВЭС.

"ЮроКейп Юкрейн I" входит в Eurocape New Energy Ltd международного концерна Eurocape Group, который занимается разработкой и строительством объектов ветровой и солнечной энергетики. Кроме деятельности в Украине, концерн также имеет крупномасштабные проекты во Франции, Италии, Румынии и Польше.

Кипрская LongWing Ukraine Limited (ранее носившая название Eurocape (Ukraine) Limited) является 100%-м бенефициаром "ЮроКейп Юкрейн I".