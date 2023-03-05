Росія обходить санкції через треті країни, наприклад, Туреччину, ОАЕ і Казахстан

Просто запровадження санкцій щодо Росії, яка веде агресію проти України, недостатньо, потрібні більш дієві механізми, випливає з матеріалу Bloomberg.

Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу і країн G-7, щоб забезпечити власне військове виробництво напівпровідниками та іншими технологіями. "Російський імпорт здебільшого повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що передові мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних країнах, доставляють у Росію через треті країни, як-от Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан", - ідеться в статті Bloomberg, опублікованій у суботу.

Як зазначає видання, ЄС і країни G-7 запровадили кілька раундів санкцій після вторгнення в Україну рік тому, намагаючись знекровити російську військову машину і підірвати її економіку. Однак статистичні дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких сферах поки що не відповідає очікуванням чиновників.

На перший погляд санкції виглядають ефективними. Економіка Росії скоротилася, і багато банків і компаній залишаються відрізаними від міжнародних фінансових і торгових систем. Але інформація, зібрана Женевським монітором торговельних даних, говорить про те, що деякі товари, які потрапили під санкції, зокрема передові напівпровідники, доправляють до Росії через треті країни, багато з яких різко змінили свої торговельні звички після вторгнення Росії.

У деяких випадках експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях в Україні, фактично зріс з нуля до мільйонів доларів. Так, Казахстан 2022 року експортував до Росії передових напівпровідників на суму $3,7 млн порівняно з $12 тис. за рік до початку війни.

Із 2017 до 2021 року Росія щорічно закуповувала в ЄС, США, Японії та Великій Британії передових чипів та інтегральних схем на суму в середньому $163 млн, у 2022 році - приблизно $60 млн.

Дані показують, що Туреччина, Сербія, ОАЕ і півдюжини інших економік у Східній Європі та Центральній Азії допомогли компенсувати дефіцит. Водночас поставки високотехнологічних компонентів у ці країни з країн-союзників зросли на аналогічний обсяг.

"Подібні закономірності простежуються в сотнях категорій продуктів, але це особливо гостро, коли йдеться про вдосконалені чіпи та інтегральні схеми, які можна використовувати у військових цілях", - сказав дипломат, на якого посилається видання.

Оскільки війна Росії в Україні триває вже другий рік, ЄС та його союзники все більше зосереджуються на згортанні будь-яких лазівок обходу санкцій. Але відстеження відправлень - це непростий процес. Покупці іноді використовують складні корпоративні механізми та моделі розподілу, щоб приховати кінцевий пункт призначення своїх товарів. Непрозорості можуть додати неповні документи, а також так звані перевалочні пункти, де товари переміщуються між транспортними засобами або змінюються.

"Просто підписати нові санкції недостатньо", - сказав Даніель Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman. "Урядам зараз потрібні механізми примусу", - зазначає він.

У четвер адміністрація Байдена опублікувала записку про відповідність, спрямовану на посилення відповідальності посередників, які використовували для ухилення від санкцій та експортного контролю щодо Росії. У повідомленні названо Китай, Вірменію, Туреччину та Узбекистан як місця, що можуть використовуватися для незаконного перенаправлення заборонених товарів до Росії.

Минулого тижня G-7 оголосила про новий механізм для посилення відповідальності, а ЄС також запровадив кілька інструментів у своїх останніх пакетах, щоб переслідувати тих, хто допомагає Росії.

Але країни ЄС поки що утримуються від використання деяких із них. Латвія, наприклад, встановила кримінальну відповідальність за порушення санкцій, тоді як інші країни ЄС цього не зробили, тому порушники можуть "шукати інші країни, де ухилення від санкцій передбачає менші потенційні покарання", - сказав він.

"Було б, звісно, зручніше для всіх, якби була одна відповідальна установа на рівні ЄС", - сказав в інтерв'ю Томс Платачіс, виконувач обов'язків директора підрозділу фінансової розвідки Латвії.