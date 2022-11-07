Події

17:40 07.11.2022

Умова переговорів із РФ - виведення російських військ із території України - Подоляк

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Умова переговорів із РФ - виведення російських військ із території України - Подоляк

Умовою переговорів України з РФ є виведення російських військ із території країни, написав у понеділок у твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України. 2. Далі - все інше. Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: говоритимемо з наступним лідером рф", - зазначив він. 

Теги: #переговори

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