Умова переговорів із РФ - виведення російських військ із території України - Подоляк

Умовою переговорів України з РФ є виведення російських військ із території країни, написав у понеділок у твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: 1. Спочатку Росія виводить війська з України. 2. Далі - все інше. Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: говоритимемо з наступним лідером рф", - зазначив він.