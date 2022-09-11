Події

12:18 11.09.2022

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

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Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Уночі ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову, за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури міста розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила в землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна і пошкоджено дах. Унаслідок ракетного удару утворилася вирва діаметром майже 9 метрів і глибиною 4 метри", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, які випущені з території Бєлгородської області.

Матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ у Харківській області.

Теги: #удар #харків

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