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12:27 16.12.2021

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

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В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о начале активной фазы восстановления Костела Святого Николая в Киеве.

"Началась активная фаза восстановления Костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего от пожара в сентябре 2021 года. Для реставрации применят технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов декора, разработанную в Германии. Противоаварийные работы на памятнике архитектуры – очень тонкое дело. Ограниченные сроки и ускоренный темп выполнения не должны отразиться на качестве работ, поэтому большое внимание уделяется технологии и учету зарубежного опыта. Следовательно, ответственность – в разы выше", - написал Ткаченко в Телеграм-канале в четверг.

По его словам, за неделю реставраторы провели подготовительные работы, убрали мусор, изготовили защитные металлоконструкции для окон.

В настоящее время идет монтаж защитных конструкций окон, пострадавших от высоких температур, а следующий этап – очистка внутренних поверхностей и обустройство лесов.

Министр рассказал, что немецкая технология, используемая специалистами ООО "Укрспецреставрация", позволяет глубоко очищать без механического воздействия такие чувствительные материалы как лепнина, керамика, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево.

"Эту же технологию использовали для реставрации достопримечательностей в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Португалии, Испании. Все необходимые компоненты очистительной смеси производитель передал Костел Святого Николая бесплатно", - написал он.

Как сообщалось, пожар в Костеле Св.Николая в Киеве произошел вечером 3 сентября 2021 гола, больше всего пострадал орган. По словам Ткаченко, орган нуждался в ремонте, но работы усложняла неопределенность пребывания в здании костела Дома органной музыки.

Теги: #костел #святой_николай
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