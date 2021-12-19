19 декабря: Какой сегодня праздник

19 декабря в мире отмечают Международный день помощи бедным, в Украине – День адвокатуры, у католиков Четвертое воскресенье Адвента, а у православных - День святителя Николая Чудотворца. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день помощи бедным

По данным международных экспертов, на конец 20 века около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 года от нищеты умерло более 300 миллионов человек. Стоит отметить, что даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней.

В связи с этим ООН принято несколько программ, ставящих своей целью искоренение нищеты. Первые программы по ликвидации нищеты начали действовать в начале 2000 года, однако, пока число живущих за чертой бедности не уменьшается.

Несмотря на то, что мировая экономика сегодня развивается стремительными темпами, и все больше людей могут похвастаться высоким уровнем жизни, нищета по-прежнему является одной из ключевых проблем человечества. Ведь бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению.

Во многих странах мира традиционно помощь бедным, наряду с государственными и международными программами, осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации, а также частные меценаты.

День адвокатуры в Украине

Согласно Закону Украины "Об адвокатуре", который был введен в действие постановлением Верховной Рады от 19 декабря 1992 года, адвокатура Украины "является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным, согласно Конституции Украины, содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им иную юридическую помощь".

Адвокат — это защитник, который в уголовном судопроизводстве наделен широкими правами. Среди основных прав адвоката — право на свидание с обвиняемым без ограничения количеств; ознакомление с материалами дела; представление доказательства невиновности или меньшей вины обвиняемого; обжалование действий следователя, прокурора или суда и другие.

Адвокат обязан сохранять адвокатскую тайну. В то же время, адвокат должен защищать не любой интерес своего подзащитного, а только законный. Средства и способы защиты, безусловно, должны быть законными и нравственными.

Целью установления праздника является признание большого общественного значения данного правозащитного института в Украине. Ведь то, насколько эффективна деятельность адвокатуры, служит четким показателем уровня демократии в государстве, а также его политической и экономической стабильности.

Четвертое воскресенье Адвента

В четвертое воскресенье Адвента католики зажигают первые три свечи и присоединяют последнюю — Ангельскую Свечу. Она означает последнее пришествие Спасителя во славе со всеми Ангелами, чтобы взять всех истинно верующих с собой на небеса.

Считается, что Венок Адвента появился в Германии. Обычно он делается из еловых ветвей, которые скрепляют проволокой в круг. На венке устанавливаются четыре красные свечи — символ четырех недель Адвента, каждое воскресенье зажигают по одной из них.

В итоге, в последнее — четвертое воскресенье Адвента над еловым венком будут ярко гореть все свечи, возвещая скорое наступление праздника.

День Святого Николая

День Святого Николая в Украине ежегодно отмечается 19 декабря. В этот день православная церковь чтит память Святого Николая.

Николай Чудотворец родился в богатой семье аристократов примерно в III веке в городе Патара, расположенном на территории Малой Азии. Когда он был ребенком, семья переехала в портовый городок Миры, где Николай прожил до глубокой старости. С детских лет Николай изучал Священное Писание. Дни он проводил в храме, а ночи – за молитвой.

После смерти архиепископа Иоанна встал вопрос о том, кто займет его место. Одному из епископов приснился пророческий сон: это место должен занять юноша, который утром первым посетит храм. С первыми лучами солнца в храм вошел Николай, которого впоследствии прозвали Чудотворцем. Святой дожил до старости и умер 6 декабря (19 декабря по старому стилю) 340 года. Уже более 1000 лет мощи Николая Чудотворца находятся в итальянском Баре. Привезли их сюда в 1087 моряки.

Традиции:

По традиции, этой ночью дети получают подарки под подушку. Поэтому они верят в чудо, совершаемое святым Николаем и учатся у святого быть милосердными. Святой Николай помогает воинам, водителям и путешественникам, помогает бедным в затруднении, считается покровителем детей и студентов, моряков, торговцев и лучников.

По преданию, традиция дарить подарки пошла от случая, когда один обедневший мужчина не мог обеспечить своих трех дочерей приданым. По обычаям тех времен, они не смогли бы выйти замуж, и если бы им не удалось найти работу, то пришлось бы стать проститутками. Николай, узнав об этом, решает воспользоваться родительским наследством, чтобы помочь. В течение трех ночей он пробирался в дом и каждый раз забрасывал в окно комнаты, где спали сестры, кусок золота — на приданое каждой из дочерей. Также, святой Николай желал, чтобы эти три девушки не знали, от кого это золото.

Традиция также могла брать начало из средневековой Германии, где накануне праздника родители дарили детям новую зимнюю одежду. Со временем, это делали тайно, ночью, чтобы дети верили в чудеса Святого. Позже стали дарить и сладости — орехи, сухофрукты и особенные сладкие хлебцы с сушеными грушами, школьные принадлежности, игрушки, которые клали в новые или начищенные и отремонтированные старые ботинки, которые ставили вблизи каминов, или в чулки, которые вешали на камины. Дети верили, что Святой через камин закидывает в дом подарки. Непослушным детям клали розги. Дети также верили, что Николай приходит с осликом, поэтому клали рядом с обувью для него морковку.

Приметы:

Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.

В этот день:

1674 - Запорожские казаки разгромили турецко-татарское войско;

1863 — Англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум;

1919 - Харьков (ненадолго) становится столицей большевистской Украины;

1941 - После неудачной попытки захватить Москву и первого во Второй мировой войне поражения немецких войск Адольф Гитлер принял командование армией;

1965 — Шарль де Голль избран президентом Франции;

1972 — Аполлон-17 возвращается на Землю. Лунная программа свёрнута;

1980 — Открыты станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука ("Оболонь");

1981 — Открыты станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" ("Олимпийская").

1997 — Премьера фильма "Титаник".

Именины: Максим, Николай