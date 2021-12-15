В Украине запустили платформу по изучению крымскотатарского языка для детей

Мультимедийная платформа по изучению крымскотатарского языка для детей заработала в Украине, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики.

"15 декабря состоялась презентация платформы по изучению крымскотатарского языка для детей BÜLBÜL, созданной по заказу Министерства культуры и информационной политики. Название на украинском означает "Соловей". Этот образовательный мультимедийный проект должен познакомить детей с крымскотатарским языком, историей и традициями крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда "BÜLBÜL" создала новые мультфильмы на крымскотатарском языке с оригинальными образами, авторской музыкой и методические материалы по изучению крымскотатарского языка для родителей и учителей.

Кроме того в рамках проекта опытные языковеды и преподаватели разработали развивающие карточки по основным лексическим темам, словарь с переводом и произношением крымскотатарских слов. Также платформа предлагает народные и авторские сказки, песни, планы конспекты занятий, материалы для игр и творческих занятий с детьми.

"Контент платформы подходит для детей от 0 до 5 лет. Материалы можно использовать в детских садах, образовательных центрах, школах и онлайн-курсах. Детям других национальностей этот контент станет вспомогательным источником изучения еще одного языка", - заявляют в Минкультуры.