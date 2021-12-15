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11:03 15.12.2021

Рада в четверг может провести внеочередное заседание - Корниенко

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Рада в четверг может провести внеочередное заседание - Корниенко

Верховная Рада может в четверг, 16 декабря, провести внеочередное заседание, сообщил первый заместитель председателя Рады Александр Корниенко.

"Да, собрали подписи (за проведение внеочередного заседания - ИФ)... По шахтёрам (нардеп Михаил Волинец инициировал проведение внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта №5891-1 касательно выделения 2,4 млрд грн для стабилизации работы шахт государственной формы собственности - ИФ) запустился процесс: будет Стефанчук (председатель парламента Руслан Стефанчук - ИФ) назначать на завтра (16 декабря - ИФ) внеочередное заседание, наверное, по окончанию основного. Это заседание из одного вопроса пока что", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах парламента в среду.

Вместе с тем он отметил, что в аппарате парламента пока нет подписных листов с подписями за проведение внеочередного заседания, которое инициировала член группы "За майбутне" Анна Скороход с целью рассмотрения вопросов по защите прав физических-лиц предпринимателей.

"Я не уверен, что по ФОПам будет 150 подписей, мы их пока что не видели. Поэтому когда они станут реальными, их тогда верифицирует аппарат Верховной Рады - и запустится процесс", - уточнил первый вице-спикер.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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