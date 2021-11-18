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17:20 18.11.2021

Стефанчук досрочно закрыл внеочередное заседание Рады из-за возгорания системы для голосования

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Стефанчук досрочно закрыл внеочередное заседание Рады из-за возгорания системы для голосования

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл инициированное президентом внеочередное заседание парламента из-за возгорания системы для голосования.

Соответствующее решение со второй попытки поддержали 240 народных депутатов.

Предложение о прекращении работы внесли, в частности, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Как сообщалось, ранее во время внеочередного заседания Рады задымился пульт для голосования народного депутата Артёма Нагаевского (фракция "Слуга народа").

После этого председатель парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе на 15 минут и поручил разобраться, "почему сработал ряд и дымит система".

Теги: #прекращение #рада #внеочередное_заседание
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